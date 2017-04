Lech - Legia. Kasper Hamalainen: Nie miałem nic do udowodnienia kibicom z Poznania. Wciąż mam tu przyjaciół

Mistrzowie Polski pokonali w niedzielę "Kolejorza" w hicie 28. kolejki ekstraklasy. Gola dla gospodarzy strzelił Tomasz Kędziora, dla legionistów bramki zdobyli Maciej Dąbrowski oraz, w ostatniej minucie gry , Hamalainen.- Chyba mogę powiedzieć o sobie, że w meczach z Lechem jestem jokerem Legii. To specjalne, niesamowite uczucie zwłaszcza, że w starciu z poznaniakami strzeliłem gola drugi raz z rzędu. Cóż mogę powiedzieć więcej... Ważny gol, ważna wygrana. Oby tak dalej - stwierdził po meczu Hamalainen.- Gdyby ktoś spojrzał na mnie z boku, to mógłby stwierdzić, że na boisko powienienem wchodzić tylko w meczach z Lechem. Z drugiej strony muszę przyznać, że w obu spotkaniach miałem sporo szczęścia. Po prostu byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.Fin, który ponad roku temu przeszedł z Lecha do Legii, bramkę w ligowym klasyku zdobył też jesienią. Wtedy Hamalainen także trafił na 2:1, także w doliczonym czasie gry. Po tamtym meczu był zawodnik "Kolejorza" mówił, iż to jego najważniejszy gol w karierze. Czy to zmieniło się po niedzielnym starciu w Poznaniu - Obie bramki są równie ważne, bo obie dały nam zwycięstwo. Tę z Poznania nazwałbym jednak szczególną, bo zdobyłem ją na byłym stadionie, przed byłymi kibicami. Na pewno ten moment będę pamiętał do końca życia. Satysfakcja jest też ciut większa, bo w przeciwieństwie do spotkania w Warszawie , nie strzeliłem gola ze spalonego. Dostałem doskonałe dośrodkowanie od Adama Hlouska i nie zostało mi nic innego jak po prostu trafić do siatki - powiedział Hamalainen.I dodał: - Co powiedział mi trener przed wejściem na boisko? "Good luck, powodzenia". Cieszę się, że spełniłem jego oczekiwania. Nie miałem nic do udowodnienia kibicom z Poznania, bo ta historia już mnie nie zajmuje. Takie sytuacje w futbolu po prostu się zdarzają. Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami Lecha przed meczem, wciąż mam w nich przyjaciół. Kibice, którzy mnie wyzywali? Rozumiem to. Nic jednak zmieni faktu, że z Poznania mam same dobre wspomnienia i wielu dobrych znajomych z zespołu oraz sztabu szkoleniowego - zakończył.