Lech - Legia 1:2. Jacek Magiera: Wejście Kaspra Hämäläinena miałem zaplanowane

- Nie skłamię, jeśli powiem, że jestem zadowolony, że wygraliśmy z Lechem w Poznaniu - zaczął pomeczową konferencję Magiera. I dalej mówił: - Zagraliśmy dobry mecz, widowisko trzymało kibiców w napięciu, ale to my zadaliśmy decydujący cios. Gratuluję drużynie, że walczyła do ostatnich sekund.- Naszym celem było zwycięstwo. Chcieliśmy atakować i przyjmować zespół Lecha na własnej połowie. Dziś się cieszymy, ale liga trwa dalej i od jutra pracujemy nad realizacją naszych celów - przypomniał szybko Magiera.A potem zaczął mówić o zmianach, o superrezerwowym Hämäläinenie, który podobnie jak jesienią w Warszawie , także w niedzielę wszedł z ławki i zapewnił Legii zwycięstwo.- Ma szczęście, że strzela gole Lechowi w takich okolicznościach, ale w przeciwieństwie do tej poprzedniej [jesienią w Warszawie Hämäläinen trafił do siatki z pozycji spalonej, sędzia tego nie zauważył], ta dzisiejsza była zdobyta zgodnie z przepisami - zwrócił uwagę Magiera.I dodał: - Ale wejście Kaspra miałem zaplanowane przed meczem, kwestią było tylko, kiedy się pojawi. W końcu wszedł, zdobył bramkę w ostatnich sekundach, jest bohaterem.Legia dzięki temu zwycięstwu odskoczyła Lechowi na pięć punktów. Na dwie kolejki przed podziałem traci jeden do prowadzącej Jagiellonii.