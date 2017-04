Piast - Lechia 1:1. Lechia traci punkty w Gliwicach

Przed tym spotkaniem gdańszczanie mieli 20 punktów więcej od wicemistrza Polski, ale na boisku nie było tego widać.W pierwszej połowie oba zespoły zdobyły po golu w podobnych okolicznościach, po dośrodkowaniach z rzutów wolnych. Najpierw podanie Gerarda Badii wykorzystał głową Aleksandar Sedlar, dając gospodarzom prowadzenie, a dwie minuty później asystę zaliczył Rafał Wolski, a wyrównał Mario Maloca.Goście dłużej rozgrywali piłkę budując akcje ofensywne. Piast stawiał raczej na szybki wypad z własnej połowy. Najlepszą okazję do zdobycia drugiej bramki przed przerwą miał napastnik Lechii Marco Paixao, który "przewrotką" próbował z 11 metrów zaskoczyć Jakuba Szmatułę.W drugiej połowie widać było, że piłkarze Lechii bardzo chcą przełamać trwającą od połowy października serię bez wyjazdowej wygranej w lidze. W 52. minucie powód do radości kibicom przyjezdnym mógł dać Flavio Paixao. Skończył szybką, ciekawą akcję uderzeniem w poprzeczkę z bliska.Chwilę potem Portugalczyk ponownie uderzył z dobrej pozycji, ale trafił w ustawionego przed gliwicką bramką Patrika Mraza.Bramkarz Piasta nie dał się dwukrotnie zaskoczyć z dystansu Symeonowi Sławczewowi.Choć przewaga gości była wyraźna, nie przełożyła się na zmianę wyniku. A rywale próbowali rozstrzygnąć mecz kontratakami, do których sporo wnieśli wprowadzeni na boisko rezerwowi. W końcówce pod bramą Lechii dużo się działo.Spore emocje przyniosły doliczone minuty. Najpierw bramkarz Piasta opanował w łatwej sytuacji piłkę dopiero na linii, potem Badia nie wykorzystał pozycji sam na sam z Dusanem Kuciakiem i mecz skończył się podziałem punktów.