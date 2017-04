Oficjalnie: Pepe nie zagra z Bayernem Monachium. Poważna kontuzja

Portugalczyk w drugiej połowie meczu starł się boleśnie z Tonim Krossem i musiał przedwcześnie opuścić boisko. Badania wykonane po spotkaniu wykazały złamanie dwóch żeber, co oznacza, że Pepe wypadnie z gry na co najmniej miesiąc.Kontuzjowany jest również inny stoper Królewskich Raphael Varane, który zmaga się z urazem mięśnia dwugłowego uda. Obaj zawodnicy nie zagrają w dwumeczu Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi oraz kwietniowym Gran Derbi, być może decydującym w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii.To jednak nie koniec problemów madrytczyków. Jedynymi nominalnymi środkowymi obrońcami do dyspozycji Zinedine'a Zidane'a pozostają Sergio Ramos i Nacho. Kapitan Realu jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia w Lidze Mistrzów, więc jeśli w pierwszym spotkaniu z Bayernem, które 12 kwietnia odbędzie się na Allianz Arena , Hiszpan otrzyma karę indywidualną, w rewanżu na środku obrony będzie musiał zagrać z konieczności inny zawodnik z pola.Mecze Realu z Bayernem zaplanowane są na 12 i 18 kwietnia. Z Barceloną Królewscy zmierzą się zaledwie pięć dni po rewanżowej potyczce z Bawarczykami.