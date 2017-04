Lech - Legia. On znowu to zrobił! Superrezerwowy Hämäläinen! Ale są też jedynki... [OCENY]

W 38. minucie uchronił Legię przed stratą gola. I za to duży plus. Minus za sytuację z 56. minuty, kiedy minął się z piłką dośrodkowywaną z rzutu rożnego.Grał skoncentrowany, próbował podłączać się do akcji ofensywnych. Dużo pożytku z tego nie było, ale co ważne: nie popełniał przy tym wiele błędów w defensywie.Bez większych błędów. Bronił, co mógł, choć w pierwszych minutach w polu karnym Legii panował chaos. W 88. minucie to jego strzał - dodajmy, że kapitalny strzał, z pierwszej piłki - dał Legii remis. Trzy minuty później skutecznie interweniował też we własnym polu karnym, gdzie zablokował uderzenie Robaka.Grał na pograniczu faulu, aż w końcu - jeszcze przed przerwą - zobaczył żółtą kartkę. Pewny punkt w obronie Legii - dobrze się ustawiał, wygrał wiele pojedynków, które zakończyły ataki Lecha.W defensywie pewnie, choć zdarzało mu się - z racji ofensywnego usposobienia - kilka razy spóźnić z kryciem. Od początku starał się podłączać do ataków i choć długo z tego pożytku nie było, to w końcu się udało - w doliczonym czasie gry zaliczył asystę przy golu Hämäläinena. I za to jeden stopień wyżej.Zaczął mecz od nieudanego zagrania we własnym polu karnym. Potem zdarzały mu się mniejsze lub większe błędy w środku pola. Przytrafił mu się też błąd we własnym polu karnym i jego okolicach, kiedy najpierw faulował, a potem nie upilnował Kędziory przy golu.Wiele przechwytów, wygranych pojedynków i rozprowadzonych akcji. Ze swojej roli wywiązał się bez zarzutu. Nie ma się do czego przyczepić.W drugiej połowie zmarnował doskonałą kontrę Legii. Poza tym często zdarzało mu się ładować w tłok i tracić piłkę. Szybko zarobił żółtą kartkę i mocno pracował na kolejną. Słaby mecz.Na początku wypracował sobie doskonałą okazję (ograł Jana Bednarka), ale zamiast podawać, z ostrego kąta trafił wprost w bramkarza Lecha. Ale i tak, jak zwykle to bywa, był najlepszy. Praktycznie nie tracił piłki.Często pod grą. Niewiele brakowało, a w doliczonym czasie pierwszej połowy strzeliłby gola (trafił w poprzeczkę), i to głową! Minus za sytuację z 64. minuty, kiedy mógł wyjść na czystą pozycję, ale źle przyjął piłkę.Znowu zagrał jako napastnik. W pierwszej połowie oddał jeden celny i niezły strzał. W drugiej, choć piłka do niego trafiała, nie oddał już żadnego. Zszedł z boiska w 77. minucie.Zmienił słabo grającego Guilherme. Kilka minut później ograł Kostewycza i wywalczył rzut rożny. Zdecydowany i dynamiczny. W krótszym czasie zrobił zdecydowanie więcej dobrego, niż Brazylijczyk przez blisko godzinę.Jezu, on znowu to zrobił! Wszedł na boisko w samej końcówce i w doliczonym czasie gry oddał strzał głową - trafił do siatki, i podobnie jak jesienią przy Łazienkowskiej, zapewnił Legii zwycięstwo. Bohater meczu!nie pokazał zbyt wiele, by zasłużyć na ocenę.