Bayern - Borussia 4:1. "Sparing z Borussią" "Syreny wyły tylko z powodu niezastąpionego Lewandowskiego". Niemieckie media po meczu

W środę mecz nad meczami

Lewandowski: widać, że jesteśmy mocniejsi niż bywało

Lewandowski schodził, a szefom Bayernu ścisnęło żołądki

"Bayern gra w innej lidze niż Borussia"

Borussia bez pomysłów, zaspana

- Z Realem będzie inny mecz - mówił Arjen Robben po odebraniu nagrody dla piłkarza meczu. - Z Realem nie możemy dopuszczać do takich kontr jak z Borussią. Real tylko na to czeka - mówił Jerome Boateng, który po jednej z takich kontr zapobiegł stracie gola wybijając piłkę z linii po uderzeniu Pierre'a Emericka Aubameyanga. Komentatorzy przypominali, że świetny w ofensywie Thiago Alcantara ("chirurgiczna precyzja i talent artysty - napisała "Sueddeutsche Zeitung" o jego kluczowym zagraniu przy golu na 1:0, gdy patrząc w drugą stronę, przerzucił piłkę do Philippa Lahma), był jednak tym, który stracił piłkę i pozwolił na kontrę Aubameyanga. I że nawet znakomitemu przez większość meczu Arturo Vidalowi zdarzyło się złe wybicie, po którym Raphael Guerreiro strzelił na 2:1. A Bayern nie może sobie w środę u siebie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pozwolić z Realem na stratę bramki.To będzie w Monachium mecz nad meczami, Bayern przestał przyjmować zamówienia na bilety w przedsprzedaży, gdy spłynęło ich 200 tysięcy. Klęska z Realem w pierwszym roku pracy Pepa Guardioli okazała się ciężarem, spod którego się już Hiszpan do końca pracy w Monachium nie uwolnił. Teraz Carlo Ancelotti, wówczas trener Realu, staje przed taką próbą ognia w swoim pierwszym sezonie w Bawarii . Ale, przy wszystkich tych zastrzeżeniach, piłkarze Bayernu odjeżdżali w sobotnią noc ze stadionu wzmocnieni przed tym ćwierćfinałem.- Chyba to nawet widać, że jesteśmy teraz w lepszej formie niż bywaliśmy ostatnio o tej porze roku - mówił Robert Lewandowski, strzelec goli z rzutu wolnego i karnego, nowy lider strzelców Bundesligi. Choć on akurat nie odjechał po meczu do domu, tylko na badania stłuczonego barku. "Tylko ten bark zmącił dobre samopoczucie. Ale nieznacznie, bo Polak tłumaczył że to tylko siniaki i nic poważnego. A Carlo Ancelotti od razu zapowiedział, że Lewandowski może zagrać z Realem - napisała "Sueddeutsche Zeitung". Polak stawał przed kamerami w dobrym humorze, pewny tego, że uraz nie uniemożliwi mu gry z Realem. Ale jednak poddał się badaniom, by mieć pewność. Ból barku wzmagał się, gdy trzeba było chwycić coś w dłoń, nawet przy podpisywaniu koszulek. Czasem dopiero na drugi dzień się okazuje, jak poważny był uraz. I niewykluczone, że w sprawie gry Lewandowskiego będzie niepewność aż do środy. Bayernowi się ostatnio optymistyczne prognozy nie sprawdzały: Carlo Ancelotti zapowiadał, że Manuel Neuer wydobrzeje na mecz z Borussią. Nie wydobrzał. Potem mówił, że do soboty zdąży wrócić do składu Thomas Mueller. Nie zdążył. Oby to się nie powtórzyło z Polakiem."To jest jeden z niewielu niezastąpionych w Bayernie. Gdy schodził z boiska, kibice zamilkli, a szefom Bayernu ścisnęło żołądki. Przez głowy przemknął niepokój: I co teraz będzie z Realem? Strata najlepszego strzelca tuż przed ćwierćfinałem to byłby najgorszy możliwy wynik meczu, niezależnie od tego ile padło bramek w meczu z Borussią. Na taki status trzeba sobie zapracować: że nawet gdy jest u ciebie najmniejsze podejrzenie kontuzji, syreny alarmowe w klubie od razu wyją" - pisze "Sueddeutsche Zeitung" o Polaku."Mocno zasłużone 4:1 Bayernu było demonstracją jego siły i ciosem w dumę Borussii. Pokazało, jak bardzo te dwa kluby oddaliły się od siebie w ostatnich latach. Osłabiona kontuzjami Borussia (nie zagrali Marco Reus, Julian Weigl, Shinji Kagawa, odpoczywał Łukasz Piszczek - red.) nie była dla Bayernu rywalem, ale sparingpartnerem. Bayern gra w innej lidze. Kto tego jeszcze nie przyjął do wiadomości, powinien obejrzeć to nierówne sobotnie starcie. Nadal chętnie oglądane, nadal nazywane niemieckim Clasico. Ale już pozbawione tego niedawnego blasku" - pisze "Der Spiegel". I przypomina: od czasu finału Pucharu Niemiec 2012, tego z trzema golami Lewandowskiego, czyli od czasu gdy Borussia była u szczytu potęgi, Bayern przez pięć następnych lat zebrał w Bundeslidze łącznie 105 punktów więcej niż rywale z Dortmundu."Borussii brakowało pomysłów i waleczności. Rzadko ją widywano przeciw Bayernowi tak zaspaną jak w sobotę. Aubameyang przed sytuacją przy stanie 3:1 rzadko w ogóle dostawał piłkę". Trener Thomas Tuchel mówił otwarcie, że jego osłabiona drużyna nie była godnym rywalem dla Bayernu. - W sumie nie mieliśmy żadnych szans. Byłbym zdziwiony, gdyby było inaczej - przyznał. "I można to też potraktować jako opinię o walce Aubameyanga z Lewandowskim" - podsumowuje "Sueddeutsche".