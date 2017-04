NHL. Maple Leafs ostatnim uczestnikiem play off, kolejne asysty Jagra

PAP

Jaromir Jagr (LYNNE SLADKY/AP)

Hokeiści Toronto Maple Leafs jako ostatni awansowali do rundy play off zawodowej ligi hokeja NHL. Przesądziła o tym ich wygrana we własnej hali z wyżej notowanymi Pittsburgh Penguins 5:3. Kolejne dwie asysty zanotował grający we Florida Panthers Czech Jaromir Jagr.

W tym gronie zabrakło Panthers, którzy w sobotę pokonali u siebie Buffalo Sabres 3:0. Kolejne dwie asysty miał 45-letni Jagr. W tabelach wszech czasów NHL Jagr plasuje się na drugiej pozycji klasyfikacji kanadyjskiej (1914 pkt), trzeciej na liście strzelców (765 bramek) i piątej wśród zawodników z największą liczbą asyst (1149). W każdej liderem jest Kanadyjczyk Wayne Gretzky.



Zespół z Toronto do awansu potrzebował dwóch punktów w dwóch weekendowych meczach kończących sezon regularny. Zadanie wykonali już w pierwszym z nich, chociaż od 47. minuty przegrywali 2:3. Na pięć i pół minuty przed końcową syreną wyrównał Kasperi Kapanen, zdobywając swojego pierwszego gola w NHL, a w 58. minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Connor Brown.Penguins próbowali jeszcze odwrócić losy meczu, wycofali bramkarza, ale wykorzystał to Auston Matthews, który posyłając krążek do pustej bramki ustalił wynik spotkania.Oprócz Maple Leafs, o Puchar Stanleya powalczą: Chicago Blackhawks, Minnesota Wild, St. Louis Blues , Nashville Predators, Anaheim Ducks, Edmonton Oilers, San Jose Sharks, Calgary Flames, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Washington Capitals, Pittsburgh Penquins, Columbus Blue Jackets i New York Rangers.W tym gronie zabrakło Panthers, którzy w sobotę pokonali u siebie Buffalo Sabres 3:0. Kolejne dwie asysty miał 45-letni Jagr. W tabelach wszech czasów NHL Jagr plasuje się na drugiej pozycji klasyfikacji kanadyjskiej (1914 pkt), trzeciej na liście strzelców (765 bramek) i piątej wśród zawodników z największą liczbą asyst (1149). W każdej liderem jest Kanadyjczyk Wayne Gretzky.1. Wayne Gretzky 894 bramki2. Gordie Howe 8013. Jaromir Jagr 7651. Wayne Gretzky 2857 punktów (894 bramki+1963 asysty)2. Jaromir Jagr 1914 (765+1149)3. Mark Messier 1887 (694+1193)1. Wayne Gretzky 19632. Ron Francis 12493. Mark Messier 11934. Ray Bourque 11695. Jaromir Jagr 1149