Formuła 1. Hamilton wygrał w Szanghaju, Vettel drugi

Hamilton odniósł 54. zwycięstwo w karierze, a na torze w Chinach triumfował po raz piąty. Poprzednio był najszybszy w latach 2008, 2011, 2014 i 2015.Do mety nie dojechał, tak samo jak w pierwszej rundzie 23 marca w Australii, dwukrotny mistrz świata (2005, 2006) Hiszpan Fernando Alonso. Powodem była awaria silnika Hondy, w jakie wyposażone są bolidy teamu McLaren.Wyścig ukończyło 15 kierowców, pięciu nie dojechało do mety. Jako pierwszy jazdę zakończył Włoch Antonio Giovinazzi z Saubera, który już na czwartym okrążeniu uderzył w barierę i zniszczył w bolidzie przednie zawieszenie. Nie sprawdziły się prognozy meteorologiczne, podczas wyścigu nie padał deszcz.Hamilton prowadził od startu do mety. Tym razem jego zespół nie popełnił żadnego błędu taktycznego i Brytyjczyk ani przez moment nie był zagrożony.Mercedes zdecydował się na zmianę opon w bolidzie Vettela w trakcie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. Ale chwilę później na torze pojawił się rzeczywisty safety car i Niemiec poniósł przez to takie straty, że nie zdołał ich odrobić. Z szóstej pozycji przedarł się na drugą, ale przewaga Hamiltona przez większość utrzymywała się w granicach 8-10 s, spadła do sześciu tylko wtedy, gdy Brytyjczyk zjechał na wymianę opon i wrócił na tor utrzymując pozycję lidera.Po dwóch rundach MŚ Hamilton i Vettel ex aequo prowadzą w klasyfikacji generalnej, każdy z dorobkiem 43 pkt.Kierowcą, który w Szanghaju zanotował największy progres był Verstappen. Startując z 8. linii (16. pozycja) awansował na trzecie miejsce w wyścigu. W końcówce stoczył walkę z partnerem z teamu Australijczykiem Danielem Ricciardo, który do końca atakował Holendra. Ostatecznie był czwarty.Kolejna, trzecia runda mistrzostw świata F1 odbędzie się 16 kwietnia na torze w Bahrajnie.1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:37.36,158 (średnia prędkość 188,701 km/h)2. Sebastian Vettel ( Niemcy /Ferrari) strata 6,250 s3. Max Verstappen ( Holandia /Red Bull) 45,1924. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 46,0355. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 48,0766. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 48,8087. Carlos Sainz jr. (Hiszpania/Toro Rosso) 1.12,8938. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1 okrążenie9. Sergio Perez (Meksyk/Force India) 1 okrążenie10. Esteban Ocon ( Francja /Force India) 1 okrążenie11. Romain Grosjean (Francja/Haas) 1 okrążenie