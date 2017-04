Premier League. Mieszane oceny Kamila Grosickiego po meczu z Manchesterem City

Najgorzej Polaka oceniło "The Sun", które uznało go za najgorszego piłkarza w tym spotkaniu! Grosicki jako jedyny dostał ocenę 5 (skala 1-10), podczas gdy wszyscy jego koledzy dostali 6 (poza Alfredem N'Diaye ocenionym na 7).Za to Goal.com w relacji pomeczowej zauważyło, że Grosicki powinien mieć asystę, ale "jakimś cudem Oumar Niasse nie zdołał zamienić jego dośrodkowania na bramkę z najbliższej odległości". "Daily Mail" dało Grosickiemu 6, co jest całkiem niezłą oceną w porównaniu do jego kolegów - takie same oceny dostało trzech innych piłkarzy, a wyższe czterech."Hull Daily Mail" przyznało Grosickiemu 5. W ocenach zauważono, że Polak był bardzo aktywny w pierwszej połowie, ale to wrażenie zniknęło po tym, jak wypracował sytuację Niasse. W drugiej połowie był już dużo mniej aktywny i zabrakło mu dobrego ostatniego podania, wykończenia akcji.Po 32 kolejkach Hull znajduje się na bezpiecznym 17. miejscu. Ma dwa punkty przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Swansea, gdzie występuje Łukasz Fabiański