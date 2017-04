Kapitalny początek sezonu Pawła Fajdka! Z takim wynikiem miałby złoto igrzysk

Fajdek z takim wynikiem spokojnie wygrałby zeszłoroczne igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro . Tamtejszy triumfator rzucił wówczas 78,68 m. Polak był wielkim faworytem do złota, ale nie dostał się nawet do ścisłego finału.Drugie miejsce zajął jego kolega z grupy treningowej Słowak Marcel Lomnicky - 77,92 m. Pozostali zawodnicy, w tym trenujący z Fajdkiem i Lomnickym Arkadiusz Rogowski, nie przekroczyli 70 m."Mało medialne zawody, ale liczy się wynik!" - napisał na Facebooku Fajdek, który od kilku tygodni przygotowuje się do sezonu na Florydzie.