MMA. Dobrze zaczął, źle skończył. Błachowicz znów przegrał na UFC. Co teraz?

Bliski nokautu

Błachowicz w oktagonie UFC miał zaprezentować się w lutym , ale te plany pokrzyżowała wtedy kontuzja dłoni. Działacze UFC zadecydowali zatem o zestawieniu go w kwietniu z walczącym o przetrwanie w ich federacji Patrickiem Cumminsem. 36-letni Amerykanin przegrał bowiem swoje dwie ostatnie walki. Przeciwników miał jednak doświadczonych i mocnych. Byli nimi Glover Teixeira i Antonio Rogerio Nogueira. Obaj wygrali z nim przez TKO.Błachowicz natomiast w swej ostatniej walce nie dał rady rewelacyjnemu Szwedowi Alexandrowi Gustafssonowi, przegrywając na punkty. Ten pojedynek zrobił jednak na wszystkich bardzo dobre wrażenie. Dlatego w starciu z Cumminsem były mistrz KSW nie był na straconej pozycji.Pojedynek oby panów na UFC 210 zaczął się zgodnie z przewidywaniami. Cummins znany ze swych zapasów, próbował w sprytny sposób obalać Polaka. Błachowicz blokował próby rywala i starał się odpowiadać seriami ciosów w stójce. Po jego mocnym lewym sierpowym rywal szybko leżał na deskach. Błachowicz jeszcze przez kilkanaście sekund okładał go rękami z różnych stron, ale ten się blokował i uciekał. W końcu przycisnął go do siatki, ale i tam ostatecznie nie udało się skończyć walki przed czasem. To był najlepszy moment pojedynku Błachowicza, zwycięstwo przez nokaut było niezwykle blisko.W pierwszej rundzie rywal też zdołał obalić Janka. Nasz zawodnik nie chcąc oddać inicjatywy w pewnym momencie próbował nawet duszenia trójkątnego. Amerykanin wyszedł z tego obronną ręką.Im dłużej trwała walka, tym Polak niestety wyglądał w niej gorzej. Cummins sprowadzał Cieszynianina do parteru i tam kontrolował pojedynek. Polak bronił się jak potrafił, czasem też obalał, ale nie przynosiło to dalszego efektu. Tuż przed przerwą kopnął jeszcze rywala w głowę - zbyt lekko. W trzeciej rundzie przyjął kilka mocnych ciosów i w stójce i w parterze, bo znów dał się obalić. Był już mocno zmęczony, nie mógł poważnie zagrozić rywalowi. Sędziowie przyznali Amerykaninowi jednogłośne zwycięstwo punktując 29-28, 29-28, 28-28. To była jego 9 walka w UFC i piąta wygrana. Błachowicz poniósł drugą z rzędu i czwartą w ostatnich pięciu występach porażkę. To może nieco komplikować jego sytuację w federacji. Nie wiadomo jak jej działacze zapatrywać będą się na dalszą z nim współpracę.Pojedynek mistrzowski między Danielem Cormierem a Anthonym Johnsonem skończył się zwycięstwem przed czasem pierwszego z nich. W drugiej rundzie Cormier zastosował duszenie zza pleców.Następną galą UFC z biało-czerwonymi akcentami będzie ta w Dallas 13 maja . Na UFC 211 zawalczy niepokonana Joanna Jędrzejczyk, która zmierzy się z Jessicą Andrade. Na tej samej gali zobaczymy też Krzysztofa Jotkę.