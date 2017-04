Ladies Fight Night "Five Points". Katarzyna Lubońska lepsza od Nubii Nascimento!

Walka wieczoru:

- To dla mnie bardzo ważny pojedynek. Zrobię wszystko żeby wygrać - mówiła nam przed pojedynkiem, wracająca do klatkoringu po październikowej porażce z Dianą Belbitą, Katarzyna Lubońska.Lubońska walkę rozpoczęła od wyprowadzenia kilku lewych sierpowych, które uzupełniała niskimi kopnięciami. Rywalka szukała okazji, aby chwycić Polkę i przenieść pojedynek do parteru, ale robiła to bezskutecznie. W końcówce pierwszej rundy Nascimento mocno trafiła Lubońską i była blisko zakończenia walki przed czasem. Zawodniczka z Piły przetrwała serię ciosów i wytrzymała do gongu.W drugim starciu Lubońska przycisnęła Brazylijkę do narożnika. Silna Nascimento szybko się oswobodziła. Wtedy Polka próbowała atakować prostymi,po których sprytnie odskakiwała do tyłu. Obraz pojedynku nie zmienił się do końca rundy.Lubońska rozkręcała się z minuty na minutę. Na początku ostatniej rundy próbowała obalić przeciwniczkę, ale ta doskonale się broniła. Potem inicjatywę przejęła Nascimento, która cały czas zmuszała Polkę do cofania się. Lubońska jednak umiejętnie się broniła wyprowadzając pojedyncze ciosy.Walka była bardzo wyrównana i tak też widzieli ją sędziowie, przyznając Polce niejednogłośne zwycięstwo. MMA 57 kg: *Katarzyna Lubońska *pok. Nubię Nascimento przez niejednogłośną decyzjęK-1 50 kg: *Hanna Gujwan* pok. Natalię Leciejewską przez decyzję56 kg: *Małgorzata Dymus *pok. Meryem Uslu przez niejednogłośną decyzjęMMA 52 kg: *Sylwia Juśkiewicz* pok. Liudmilę Pylypchak przez jednogłośną decyzjęK-1 +78 kg: *Paulina Bieć* pok. Mary Anne Kieper TKO (runda 2)MMA 61 kg: *Katarzyna Sadura* pok. Suvi Salmimies przez TKO (runda 2)K1 63,5 kg: *Kamila Bałanda* pok. Martę Gusztab przez jednogłośną decyzjęMMA 61 kg: *Talita De Oliveira* pok Irenę Racz przez poddanie (runda 1)K-1 56 kg: *Lucia Krajcovic* pok. Judytę Rymarzak przez jednogłośną decyzjęMMA 57 kg: *Katarzyna Biegajło* pok. Anzelikę Petkeviciute przez TKO (runda 1)K-1 67 kg:* Angelika Szczepańska* pok. Agnieszkę Szmitowską przez TKO (runda 1)