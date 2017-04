Ekstraklasa. Wisła wygrywa po golu w doliczony czasie gry

W pierwszej połowie - zgodnie z przypuszczeniami - krakowianie mieli inicjatywę, zaś podtarnowski zespół nastawił się na grę z kontry. Mecz źle się zaczął dla Bruk-Betu. W 12. minucie Artem Putiwcew tak odbił piłkę - po strzale Tomasza Cywki - że ta wpadła do siatki.Niedługo wiślacy cieszyli się z prowadzenia. Dwie minuty później, po strzale Romana Gergela piłkę odbił Łukasz Załuska. Dopadł ją Patryk Fryc i zagrał wzdłuż bramki. Trafiła do Patrika Misaka, a ten nie będąc pilnowany spokojnie umieścił ją w siatce."Biała Gwiazda" kilka razy w pierwszej połowie była bliska ponownego objęcia prowadzenia. W 36. minucie ładnie uderzył z rzutu wolnego z ok. 20 m Semir Stilic, ale dobrze ustawiony był Krzysztof Pilarz. Z kolei w 40. minucie golkiper "Słoni" z trudem odbił piłkę na róg po strzale Pola Lloncha.Drugą połowę śmielej zaczęli piłkarze z Niecieczy i objęli prowadzenie w 51. minucie. Wówczas rzut wolny rozegrali Patryk Misak i Guilherme Sitya, po czym ten pierwszy dośrodkował wprost na głowę Putiwcewa. Zespół ze stolicy Małopolski wyrównał w 64. minucie. Po strzale Petera Brleka piłka tak nieszczęśliwie - dla Bruk-Betu - odbiła się od nogi Fryca, że przelobowała Pilarza.Dziesięć minut później bardzo bliski zdobycia gola był Stilic, ale niecieczan uratował słupek. Bliski zdobycia gola był też Maciej Sadlok, jednak uderzył piłkę w poprzeczkę (88.). W doliczonym czasie gry celna "główka" Mateusza Zachary dała Wiśle Kraków trzy punkty.Ze względu na uraz w Niecieczy nie zagrał Arkadiusz Głowacki . Wiślacki obrońca ma uraz, ale na razie nie wiadomo czy jest on poważny.