Bayern - Borussia 4:1. Lewandowski dogonił i przegonił Aubameyanga. Ale schodził trzymając się za bark, a już w środę mecz wiosny z Realem Madryt

Wszyscy już wiedzą: że to on podejdzie, gdy piłka stoi kilka metrów przed polem karnym, że zrobi dziwny nabieg z hołubcem, że to będzie szybko opadająca piłka. Wszyscy wiedzą, ale Robert Lewandowski wyćwiczył wolne tak, że jeśli trafi jak chce, bramkarze nie mają szans. Tak było z Mainz i w sobotę z Borussią w Bundeslidze, w reprezentacji w meczu z Czarnogórą, w Lidze Mistrzów z Atletico.Mija rok od kiedy Lewandowski się zawziął na ćwiczenie wolnych. To było podczas ostatniej rundy Bundesligi z Pepem Guardiolą. Nawet Manuel Neuer schodził już do szatni z treningów, a Polak zostawał, przyciągał sobie w ośrodku Bayernu na Saebener Strasse mur i ćwiczył.- Już niedługo tego spróbuje w meczach, tak czuję - mówił Guardiola. Ale Lewandowski spróbował na dobre (bo przejściowo próbował, z powodzeniem, już w Borussii Dortmund) dopiero po przyjściu Carlo Ancelottiego. Włoch przyjrzał się jego wolnym na treningach i powiedział mu: jesteś gotowy.O karnych Lewandowskiego też bramkarze już wiedzą, że zawsze będą ze zmianą tempa, ale nic nie potrafią poradzić. Coraz trudniej sobie przypomnieć, że nie tak dawno pierwszym do karnych w Bayernie był Thomas Mueller. Niemiec zrezygnował z pierwszeństwa po kilku niepowodzeniach w klubie i kadrze.A Lewandowski robi swoje. Borussii strzelił z wolnego na 2:0, z wywalczonego przez siebie karnego na 4:1 i mógł już w 72. minucie zejść z boiska. A właściwie - musiał zejść, żeby nie ryzykować pogłębienia urazu barku, którego się nabawił po faulu w polu karnym. Nie w samym starciu z Burkim, tylko upadając na boisko po obrocie w powietrzu.Karnego w 68. minucie Polak dał radę strzelić z urazem, ale potem zamiast cieszyć się z gola, złapał się za bark. Przez kilkadziesiąt minut od jego zejścia z boiska do wyjścia z szatni było nerwowo. Ale potem wystarczyło spojrzeć na Lewandowskiego żeby mieć pewność, że będzie gotowy na Real, zanim sam to ogłosił. Stanął do kamer z uśmiechem i spokojnie opowiadał, że to tylko stłuczenie. - Upadłem na bark, pobolało, ale myślę że żadnego problemu nie ma. Na mecz z Realem będę w stu procentach gotowy - mówił Lewandowski. Dwa lata temu dużo poważniejszy uraz z meczu z Borussią nie powstrzymał go przed zagraniem z Barceloną na Camp Nou, Polak wyszedł wówczas w masce, kilka dni po złamaniu kości twarzy. Ale maska była ogromnym utrudnieniem w sytuacjach podbramkowych.Teraz skończyło się na strachu. A już w doliczonym czasie pierwszej połowy były obawy o Lewandowskiego, gdy padł po faulu Marca Bartry wysoko uniesioną nogą.Podniósł się jednak szybko, sam zresztą też od początku meczu nogi nie odstawiał i dostał piątą żółtą kartkę w sezonie. Za faul na Bartrze właśnie i dziwił się po meczu, że Hiszpan za swoje kopnięcie też dostał żółtą, a nie czerwoną kartkę. Lewandowskiego ominie z powodu tej kartki najbliższy ligowy mecz z Bayerem Leverkusen na wyjeździe. Dwa najbliższe spotkania Lewandowskigo to mecz z Realem w Monachium i rewanż w Madrycie. A między meczami z Realem wypada termin narodzin pierwszego dziecka Roberta. Tygodnie do zapamiętania.Lewandowski schodził z boiska z urazem, ale i z poczuciem, że plan wykonał z nawiązką. W pierwszej połowie dogonił Pierre'a Emericka Aubameyanga - mądrze zatrzymywanego w sobotę przez Bayern, oderwanego od akcji Borussii - w klasyfikacji strzelców, w drugiej połowie go przegonił i ma już 26 goli, tylko cztery mniej niż w rekordowym poprzednim sezonie, a przed nim jeszcze pięć meczów.Zresztą tuż przed kontrą, po której był karny dla Bayernu i gol Lewandowskiego Aubameyang miał doskonałą okazję do strzelenia bramki. Kończył kontrę Borussii sam przed bramkarzem. Ale zawahał się i najlepszej swojej okazji w meczu nie wykorzystał. A Robert miał kolejne szanse, ale albo zabrakło mu ułamków sekundy przy wystawieniu nogi lub wyskoku, albo nie doczekał się podania od Arjena Robbena. Były na boisku trudne rozmowy Lewandowskiego i Robbena o podawaniu, nie pierwsze i na pewno nie ostatnie.Ale to właściwie jedyny zarzut jaki można mieć do Holendra po tym meczu. Grał znakomicie, zamęczał obronę BVB rajdami, strzelił gola na 3:1 i można o tej bramce powiedzieć to samo, co o trafieniach Lewandowskiego: wszyscy wiedzą, jak Robben zbiegnie z piłką w pole karne, zrobi kilka kroków i zakręci piłkę przy słupku. Ale zatrzymać go nie umieją.W Borussii nie zagrał Łukasz Piszczek, oszczędzany na mecz w Lidze Mistrzów z AS Monaco. Goście szybko stracili dwa gole (pierwszego strzelił Franck Ribery), potrafili odpowiedzieć tylko trafieniem na 2:1.W wielkiej formie są pomocnicy Bayernu, Thiago Alcantara, Arturo Vidal i wybrany piłkarzem meczu Robben. I to jest znakomita wiadomość dla mistrzów Niemiec przed Realem. Znak zapytania przy nazwisku Lewandowskiego po urazie barku zepsuł ten nastrój odliczania do ćwierćfinału, ale jak się okazało, na krótko.