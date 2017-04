Lewandowski nie zagra z Realem?! Wywalczył rzut karny, ale co z jego zdrowiem? Po meczu skomentował [WIDEO]

4:1! @lewy_official! Polak wykorzystał karnego, ale po faulu Buerkiego uszkodził bark... pic.twitter.com/ywolFyTJhX — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 8 kwietnia 2017

Wyluzowany. - Zbity bark. Na srode bede gotowy pic.twitter.com/16GPTbv1dP — Paweł Wilkowicz (@wilkowicz) 8 kwietnia 2017

Wyglada na to że bez Lewego z Realem, na moje oko, uszkodzony więzozrost barkowo obojczykowy??, obym się mylił — Czesław Michniewicz (@czesmich) 8 kwietnia 2017

Tak wyglądała sytuacja, w której Lewandowski doznał kontuzji barku:

Drugi gol to indywidualny popis Polaka. Lewandowski wyszedł sam na sam z Romanem Buerkim, a szwajcarski bramkarz powalił go w polu karnym. Polak upadł na bark, ale podszedł do rzutu karnego i spokojnie pokonał bramkarza BVB.Lewandowski z gola się nie cieszył. Od razu pokazał, że konieczna będzie zmiana, a chwilę później zszedł z murawy, przy owacji kibiców Bayernu. Co ciekawe, Polak nie usiadł na ławce, a od razu udał się do szatni. Czy zagra w środę z Realem? - Będę gotowy. Na 100 procent będę gotowy - mówi Lewandowski w wywiadzie dla niemieckiej telewizji. Spokojnym głosem.Czesław Michniewicz, znany polski trener napisał, że uraz Polaka może być bardzo groźny.Mecz Bayern Monachium z Realem Madryt już w środę (12.04.2017) o godz.20.45 na Allianz Arena . Rewanż w Madrycie - 18.04.2017 (wtorek) o 20.45.