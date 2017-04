Premier League. Grosicki aktywny, ale bez punktów. Porażka Fabiańskiego

Drużyny Grosickiego i Fabiańskiego walczą o utrzymanie w Premier League , ale w sobotę nie dopisały do swojego dorobku punktów.Trudniejsze zadanie miał Hull City. Beniaminek grał z walczącym o udział w Lidze Mistrzów zespołem Hiszpana Pepa Guardioli. Bramki dla Manchesteru City zdobyli Argentyńczyk Sergio Aguero , Fabian Delph i po samobójczym uderzeniu Egipcjanin Ahmed Al-Muhamadi.Honorowe trafienie zaliczył w 85. minucie Włoch Andrea Ranocchia, któremu podał Szkot Shaun Maloney. Chwilę wcześniej udział w tej akcji miał Grosicki.Jego zespół pozostał na 17. miejscu z dorobkiem 30 punktów. Dwa mniej ma Swansea City. W meczu z West Ham United w Londynie Fabiański popisał się kilkoma udanymi interwencjami. Skapitulował raz - w 44. minucie polskiego bramkarza pokonał strzałem z około 20 metrów Senegalczyk Cheikhou Kouyate.Czternasty w tabeli West Ham United przerwał swoją złą serię - wcześniej przegrał pięć kolejnych spotkań. Lider Premier League Chelsea Londyn wieczorem gra na wyjeździe z AFC Bournemouth Artura Boruca. Wicelider Tottenham Hotspur pokonał u siebie Watford aż 4:0, a trzeci w tabeli Liverpool wygrał na wyjeździe ze Stoke City 2:1, choć do 70. minuty przegrywał 0:1. To czwarta z rzędu porażka Stoke.