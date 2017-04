La Liga. Real Madryt stracił zwycięstwo z Atletico! Szansa Barcelony

Pierwsza połowa, choć nie przyniosła goli, to obfitowała w emocjonujące sytuacje. Najbliżej strzelenia bramki był Cristiano Ronaldo, ale po jego uderzeniu piłkę głową wybił niemal z linii bramkowej Stefan Savic. Groźnie też strzelał m.in. Gareth Bale, jednak świetnie w bramce Atletico spisywał się Jan Oblak.Swoją sytuację mieli również goście. Po tym jak na środku boiska błąd popełnił Sergio Ramos , piłkę przejął Griezmann, a jego uderzenie z dystansu z trudem obronił Keylor Navas.Bramki padły w drugiej części spotkania. Siedem minut po zmianie stron po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do piłki najwyżej wyskoczył Pepe i głową skierował ją do "siatki". Po stracie gola Atletico rzuciło się do odrabiania straty. Podopieczni Diego Simeone wyrównali pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry . Angel Correa popisał się prostopadłym podaniem, a Griezmann posłał piłkę obok Navasa.Po tym remisie Real z dorobkiem 72 punktów prowadzi w tabeli i ma trzy punkty przewagi nad Barceloną, która w sobotni wieczór zagra na wyjeździe z Malagą. "Królewscy" mają jednak do rozegrania jeden zaległy mecz. Atletico jest trzecie z 62 punktami.