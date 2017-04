Bundesliga. Bayern - Borussia Dortmund. Cierpliwość kontra szybkość

Bayern zatrzymany

Inna Borussia

Scenariusz jesienny

Starcie Polakw

Bez stawki

Bayern do perfekcji opanowa gr przeciwko g녠biej graj켧emu rywalowi. W momencie, kiedy przeciwnik broni si na w쿪snej po쿽wie, jest on rozmontowywany dziesi켾kami poda, a je턫i nie przynosi to rezultatu, skrzyd쿽wi szukaj akcji indywidualnych. Jak to wygl켨a쿽 w praktyce mg przekona si tydzie temu Augsburg, przegrywaj켧 0-6 i pozwalaj켧 rywalom na celne zagranie a 31 kluczowych poda. W rozgrywanej jednak kilka dni temu kolejce ligowej Hoffenheim postawi쿽 na zupe쿻ie inny wariant. Podopieczni Juliana Nagelsmanna postawili na wy퓋zy i intensywniejszy pressing. Bawarczycy w efekcie mieli spore problemy z pokonywaniem 턳odkowej strefy. Zamiast tylko dopasowywa ustawienie, starali si aktywnie przesuwa ca낢 formacj w kierunku pi쿸i i atakowa rywala z pi쿸 nawet dalej od w쿪snego pola karnego. W efekcie liczba celnych poda kluczowych Bawarczykw spad쿪 w tym meczu do 16. O tym, 풽 Bayern z tak gr radzi sobie gorzej przekonali턬y si nie po raz pierwszy. Podobnie wygl켨a퀉 starcia Mistrza Niemiec z Atletico Madryt w Lidze Mistrzw. Na ten moment wydaje si to najskuteczniejsza bro przeciwko Bayernowi.Tyle, 풽 ma쿽 ktry zesp車 by쿫y w stanie takiej broni u퓓. Borussia prezentuje nieco inny styl i ci轅ko sobie wyobrazi ich atakuj켧ych bardzo wysoko. Gra pi쿸arzy z Dortmundu opiera si znacznie bardziej na wyczekaniu rywala i przypuszczeniu ostrego ataku dopiero w momencie, gdy jakie podanie bdzie trudniejsze do przyjcia, albo gra zostanie wypchnita w boczne sektory. W momencie jednak odbioru, gra Borussii nie r璨ni si znacz켧o od Hoffenheim. Obu dru퓓nom chodzi o mo퓄iwie szybkie stworzenie wikszej liczby opcji podania i mo퓄iwie natychmiastowe przeniesienie akcji. Dortmundczycy maj jednak t przewag, 풽 s w stanie rozmontowywa obron rywala nie tylko b퀉skawicznym kr굻eniem pi쿸i. Borussia ma bardzo du풽 mo퓄iwo턢i je턫i idzie o zagrywanie pi쿸i na wolne pole. Przy szybkich zawodnikach ofensywnych, podania za wy풽j ustawion lini Bayernu mog okaza si mordercze. Pod k켾em liczby zagranych pi쿮k kluczowych wyprzedza ich tylko Bayern. Analogicznie szybkie zagrania do napastnikw skutecznych w akcjach indywidualnych mog powodowa du풽 problemy w defensywie gospodarzy.Borussia jednak potrafi쿪 zmodyfikowa swj styl gry pod Bayern. Jesienne starcie tych dru퓓n przynios쿽 zwycistwo dortmundczykom, ktrzy zagrali wtedy znacznie aktywniej ni w swoich pozosta퀉ch spotkaniach. Gospodarze tamtego spotkania szybko wyszli na prowadzenie, a potem raz po raz doskakuj켧 z wy퓋zym i 턳ednim pressingiem, parali퓇wali poczynania rywala, bd켧 przy tym w stanie jeszcze wyprowadza kontrataki. Bayern w tamtym meczu, mimo ponad 60% posiadania pi쿸i, zdo쿪 odda jedynie dwa celne strza퀉. By퀉 to jednak czasy, kiedy Borussia by쿪 zespo쿮m nieobliczalnym. Potrafi쿪 zastopowa Bawarczykw, by w tym samym czasie mczy si z Ingolstadtem i Unionem Berlin . W tym momencie styl gry Borussii jest nieco bardziej wyrazisty i konieczno뜻 zmiany na wysoki pressing musia쿪by si wi콄a z modyfikacj dobrze funkcjonuj켧ej koncepcji. Z tego wzgldu powtrzenie scenariusza jesiennego i gry zbli퓇nej do tego co pokaza쿽 kilka dni temu Hoffenheim spodziewa si nie nale퓓.Do obecno턢i reprezentantw bia쿽-czerwonych w kadrach tych zespo농w zd굻yli턬y ju od dawna przywykn길. Po raz pierwszy jednak ich starcie mo풽 mie tak bardzo bezpo턳edni wymiar. Piszczek jest ostatnio czsto wystawiany w roli jednego z trzech 턳odkowych obrocw, wic cz沅ciej ni zwykle mo풽 mie do czynienia z Lewandowskim. Od naszego najlepszego napastnika jednak rwnie wiele co przy strzelaniu goli bdzie zale풹쿽 w defensywie. Piszczek bowiem mimo pozycji na ktrej jest wykorzystywany, czsto pod낢cza si pod akcj, zapewniaj켧 szeroko뜻, przesuwaj켧 si wy풽j, zachowuj켧 si tak, jak na swojej nominalnej pozycji. Tworzy w ten sposb przewag w bocznym sektorze, czemu pressing ze strony Lewandowskiego bdzie musia zapobiega. Dziki Piszczkowi bowiem akcje s cz沅ciej inicjowane praw stron boiska.Stawka tego meczu jest znacznie wy퓋za dla Borussii, ktra potrzebuje punktw w walce o bezpo턳edni kwalifikacj do Ligi Mistrzw. Bayern mo풽 pozwoli sobie na nieco wicej eksperymentw, zw쿪szcza, 풽 przed nimi ci轅ki mecz z Realem Madryt . Mo풽 to nieco zwikszy szanse Borussii w tym spotkaniu, bez konieczno턢i szukania przez Thomasa Tuchela nowych pomys농w taktycznych.