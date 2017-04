PŚ w skokach. Jest wykonawca modernizacji Wielkiej Krokwi. Skocznia będzie gotowa jeszcze przed zimą?

W drugim etapie prac w Zakopanem wykonane zostaną między innymi roboty na zeskoku, prace montażowe schodów technicznych, wymieniony zostanie także igelit. - To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którym bliskie są skoki narciarskie - mówi dla Zakopane.cos.pl dyrektor COS Sebastian Danikiewicz. - Musimy wymienić wszystko, co mieści się w skoczni od progu w dół. Czyli czeka nas przebudowa całego zeskoku, wraz z bulą, nie tylko dołu, by umożliwić zawodnikom dalsze lądowania. Musimy zmienić profil zeskoku. W niektórych miejscach będziemy wybierać ziemię, w innych będzie trzeba nadsypywać. Skocznia będzie bardziej wypłaszczona. Do tego dochodzą nowe deskowania, położenie nowego poszycia igelitowego, wymiana band, wymiana instalacji zasilających i niskiego napięcia do układów sterowniczych i pomiarowych - mówił niedawno Grzegorz Kotowicz w rozmowie ze sport.pl Szybkie wyłonienie wykonawcy oznacza, że prace na skoczni będą mogły się rozpocząć już 18 kwietnia , a modernizacja powinna się zakończyć najpóźniej w sierpniu . Oznacza to, że polscy skoczkowie będą mieli dodatkowy obiekt do treningów w najważniejszej fazie przygotowań do sezonu. Całkowity koszt drugiego etapu remontu skoczni wynosi około 7,5 mln złotych.