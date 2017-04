Primera Division. "AS": Real Madryt jest wściekły na Jamesa Rodrigueza i zdecydował o jego sprzedaży

Kolumbijczyk, który przychodząc do Realu latem 2014 roku miał być jedną z kluczowych gwiazd drużyny, nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem Zinedine'a Zidane'a. W tym sezonie Rodriguez rozegrał co prawda 25 meczów, ale tylko w pięciu z nich spędził na murawie co najmniej 90 minut, z czego dwa miały miejsce w spotkaniach Pucharu Króla przeciwko trzecioligowemu Cultural Leonesa.W środę, gdy Real wygrał na wyjeździe z Leganes 4:2, James rozpoczął mecz w wyjściowym składzie. Mimo strzelenia gola i zanotowania asysty francuski szkoleniowiec zdjął go z boiska na nieco ponad kwadrans przed ostatnim gwizdkiem. Ani razu w tym sezonie, kiedy reprezentant Kolumbii znajdował się w pierwszej jedenastce na mecz ligowy, nie został na murawie do samego końca. W środę, schodząc wściekły z murawy, miał powiedzieć pod nosem: "Kur.. mać, nigdy nie da mi całego meczu". Tak przynajmniej twierdzi telewizja Cuatro, która wyczytała te słowa z ruchu ust zawodnika. Piłkarz nie podał nawet trenerowi ręki i z posępną miną usiadł na ławce.Jak pisze "AS" "to, że James ma talent nie ulega żadnej wątpliwości, ale problemem jest jego osobowość". Kolumbijczyk nie nadaje się na rezerwowego, piłkarza grającego jedynie w końcówkach spotkań w przeciwieństwie do Lucasa Vasqueza czy Marco Asensio. Mimo trudnej sytuacji Zidane nie zamierza rezygnować z usług Kolumbijczyka, również dlatego, że dzięki temu Real będzie mógł drożej sprzedać swojego piłkarza.James trafił do Realu w 2014 roku jako król strzelców mistrzostw świata za ok. 80 mln euro. Interesują się nim czołowe europejskie kluby, tj. Chelsea, Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter, Manchester United czy Bayern Monachium . W tym sezonie Kolumbijczyk strzelił pięć goli i zanotował 12 asyst w 24 meczach.