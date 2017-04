Bundesliga. Czy Aubameyang jest lepszy od Lewandowskiego?

W sobotni wieczór światła reflektorów będą skupione na rywalizacji dwóch najlepszych strzelców Bundesligi . Lewandowski wystąpił w tym sezonie 27 meczach ligi niemieckiej i 24 razy wpisywał się na listę strzelców. Polak dołożył do tego także 5 asyst. Gdyby przełożyć minuty spędzone na boisku na bramki, to okazałoby się, że ,,Lewy'' strzela średnio co 94 minuty. Dla porównania, Pierre-Emerick Aubameyang wystąpił tylko w 25 meczach, w których zdobył 25 bramek i zaliczył dwie asysty. Gabończyk strzela średnio co 88 minut. Z jednej strony jest niezwykle odpowiedzialny i niewywołujący żadnych afer Lewandowski. Z drugiej strony Pierre-Emerick Aubameyang, dla którego słowo ,,kontrowersja'' to drugie imię. Gabończyk charakteryzuje się szalonymi fryzurami, kontrowersyjnymi ubraniami, a jakby tego było mało posiada także złote auto.Chociaż na niemieckim podwórku Aubameyang ma nieco lepsze statystyki, to wszyscy eksperci sa zgodni, że Lewandowski jest bardziej kompletny od Gabończyka. - Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie. To klasyczny środkowy napastnik. Gra trochę jak Inzaghi, ale znacznie lepiej radzi sobie w powietrzu i jest silniejszy - mówił Carlo Ancelotti w rozmowie z Fox Sports.Dziennikarze spiegel.de wyliczyli również, z jakich miejsc najczęściej strzelają obaj piłkarze. Wbrew powszechnej opinii, to nie Lewandowski jest królem ,,pięciu metrów'', a właśnie Aubameyang. Polak strzela najczęściej między piątym, a jedenastym metrem. Lewandowski potrafi także celniej uderzyć z dystansu i z rzutu wolnego.Aubameyang to piłkarz, który bazuje na swojej szybkości i często dzięki niej wypracowuje sobie sytuacje do strzelania bramki. Gabończyk jest ostatnim elementem układanki w grze drużyny z Tuchela i to zwykle na nim kończy się większość akcji. Robert Lewandowski jest piłkarzem bardziej wszechstronnym. Często bierze udział w grze kombinacyjnej swojego zespołu, jest bardziej aktywny w drugiej linii, co przekłada się na większą liczbę asyst. We wszystkich meczach Bayernu Lewandowski wypracował partnerom aż osiem bramek.Klasę i spokój Lewandowskiego docenia także Marek Mintal, były król strzelców Bundesligi. - Kocham go! To bardzo spokojny facet. Aubameyang stara się robić wielkie show. Wszyscy przecież znają historię z maską. W każdym razie, zawsze cieszę się jak dziecko, gdy Lewandowski strzela bramkę. On jest niesamowity - mówi w rozmowie ze sportbuzzer.de.