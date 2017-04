KSW 38. Artur "Kornik" Sowiński poddał Łukasza "Saszę" Chlewickiego trójkątem w pierwszej rundzie!

Walka wieczoru:

Pozostałe:

Od początku walki "Kornik" ruszył agresywnie. Po kilkunastu sekundach w jednej z wymian Sowiński mocno trafił i posłał Chlewickiego na deski. Tam mimo licznych ciosów nie potrafił skończyć Chlewickiego. Zawodnik Grapplingu Kraków zdołał jednak wydostać się spod "Kornika" by po chwili dać sobie zapiąć ciasny trójkąt nogami.Był to udany powrót do klatki KSW byłego mistrza i jasny sygnał do włodarzy federacji. Dla Chlewickiego była to już druga porażka z rzędu.66 kg: Artur Sowiński (17-8) vs. Łukasz Chlewicki (14-5-1)84 kg: Łukasz Bieńkowski (4-1) pok. Antoniego Chmielewskiego (32-15) przez jednogłośną decyzję sędziów66 kg: Roman Szymański (9-3) pok. Denilsona Nevesa (11-4) przez jednogłośną decyzję sędziów61 kg: Anzor Azhiev (6-2) pok. Kamil Selwę (10-5) przez jednogłośną decyzję sędziów73 kg: Kamil Szymuszowski (15-4) pok. Gracjana Szadzińskiego (5-1) przez większościową decyzję sędziów70 kg: Grzegorz Szulakowski (7-1) pok. Renato Gomesa (18-9) przez TKO (runda 3)66 kg: Łukasz Rajewski (6-2) pok. Sebastiana Romanowskiego (11-7-1) przez jednogłośną decyzję sędziów70 kg: Maciej Kazieczko (3-0) pok. Tomasza Matusewicza (2-1) przez KO (runda 1)