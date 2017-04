Ekstraklasa. Kibice Pogoni zebrali 334 tys. zł na projekt stadionu

Do pełnego sfinansowania projektu zabrakło prawie 700 tys. zł. Zbiórka pieniędzy była prowadzona poprzez stronę Fans4Club.Obecny stadion Pogoni ma trybuny w kształcie podkowy, z trzema trybunami. Zbudowany został przed wojną. Potem był modernizowany, ale jego stan techniczny jest daleki od współczesnych standardów. Miasto Szczecin , które zarządza obiektem postanowiło go przebudować. Trzy lata temu przeprowadziło konkurs na przeprojektowanie obiektu. Konkurs wygrała pracownia Janusza Pachowskiego, która zaproponowała (zgodnie z wytycznymi konkursu) nowy obiekt z trzema trybunami.Spółka Pogoń Szczecin S.A., sprzeciwiła się tej koncepcji. Wraz z kibicami wspierała pomysł przebudowy stadionu do takiego, który będzie miał cztery trybuny. Kibice i klub zyskali też wsparcie prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Przed rokiem doszło do porozumienia. Miasto ma sfinansować przebudowę obiektu. Stadion ma mieć cztery trybuny, ale klub ma sfinansować zmiany polegające na doprojektowaniu czwartej trybuny."To pewne uproszczenie, bo dołożenie tej trybuny pociąga za sobą konieczność przeprojektowania trybun, z którymi będzie się ona łączyła. Zmian jest sporo, ale w kwietniu powinny być gotowe projekty budowlany i wykonawczy" - powiedział właściciel pracowni wykonującej projekt Janusz Pachowski.Jesienią podpisano umowę na uzupełnienie projektu. Koszt wynosi milion zł. Miała go ponieść spółka Pogoń. Kilkanaście dni później klub ogłosił start akcji crowfundingowej "W pogoni za stadionem", której celem miała być zbiórka pieniędzy na zmianę projektu. Kibice w zamian za pieniądze, z których ma być sfinansowany nowy projekt mogli wykupić min.: udział w treningu reprezentacji Polski, rejs jachtem z prezesem Pogoni, kubki klubowe, umieszczenie nazwiska na tablicy, która zawiśnie na elewacji nowego stadionu czy krzesełko na jego trybunach.Pogoń chciała zebrać milion zł. Przez ponad trzy miesiące - akcja ruszyła przed Bożym Narodzeniem - zebrała niespełna 334 tys. zł. Na tę sumę "zrzuciło się" 2258 kibiców. Do sfinansowania zmian projektowych spółka będzie musiała dorzucić prawie 700 tys. zł. Mimo tego prezes klubu Jarosław Mroczek jest zadowolony z efektów akcji. W piśmie do kibiców projekt stadionu określa "nowym domem Pogoni"."Te liczby utwierdziły mnie w przekonaniu, że naprawdę warto było czynić starania, by w Szczecinie już niedługo pojawił się nowoczesny stadion piłkarski. Z czterema trybunami, na czym nam wszystkim tak bardzo zależało. Dziś mogę też już powiedzieć, jak bardzo cieszę się z faktu, że nasz nowy dom będzie miał tak wielu gospodarzy. O to przecież nam wszystkim chodziło i za to dziękuję" - napisał Mroczek w liście podsumowującym akcję."Akcja Pogoni odbywa się poza naszą wiedzą. My robimy swoje. Cała dokumentacja będzie gotowa w połowie roku" - powiedział Pachowski. Na jej podstawie miasto będzie mogło ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę, który na początku 2018 r. mógłby rozpocząć przebudowę obiektu.Nowy stadion Pogoni o pojemności ok. 22 tys. widzów miałby być gotowy w 2020 r. Rekordową kwotę w akcji crowfundingowej za pośrednictwem fans4club uzyskała Wisła Kraków - 823 tys. zł.