Arjen Robben strzelił tego gola siedem lat temu! Magia [WIDEO]

Siedem lat, jak ten czas szybko leci. 07.04.2010 odbył się mecz, który zachwycił Europę. Manchester United - Bayern Monachium , rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.W Monachium Bayern wygrał 2:1, na Old Trafford miał bronić korzystnego wyniku, ale już po siedmiu minutach przegrywał 0:2. Manchester grał wielkie spotkanie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem premiującym Anglików (3:1), ale w drugiej do pracy wziął się Arjen Robben. Holender wykorzystał osłabienie "Czerwonych Diabłów", w 51. minucie drugą żółtą kartkę dostał Rafael, a fenomenalny strzał Robbena dał monachijczykom awans do półfinału Ligi Mistrzów.