Ekstraklasa. Cracovia - Śląsk 1:0. Polaczk i Pawełek uratowali Zielińskiego

Pierwsi szansę do zdobycia gola mieli wrocławianie. W 8. minucie, po strzale z rzutu wolnego Piotra Celebana piłkę na raty łapał Grzegorz Sandomierski. Kilkadziesiąt sekund później było 1:0.Duży udział w stracie gola przez Śląsk miał Mariusz Pawełek. Po zagraniu z prawej strony Tomasza Brzyskiego (z rzutu wolnego), bramkarz źle wyszedł piłki. Wyskoczył do góry, a piłka zagrana przez Piotra Polczaka wpadła do siatki.Przed przerwą krakowianie przeważali, mieli kilka okazji do zdobycia gola, ale żadnej z nich nie wykorzystali.W drugiej połowie "obudził się" Śląsk. Przeważał, stworzył kilka groźnych sytuacji, ale nie zdołał wyrównać.Tylko Robert Pich dwa razy był bliski zdobycia gola. Jednak w 70. min. jego strzał obronił Grzegorz Sandomierski, zaś dziewięć minut później uderzył ładnie, ale niecelnie.Bramki: 1:0 Piotr Polczak (9).Żółta kartka - Cracovia Kraków : Marcin Budziński, Tomas Vestenicky. Śląsk Wrocław : Mateusz Lewandowski, Łukasz Zwoliński, Ryota Morioka, Adam Kokoszka.Sędzia: Bartosz Frankowski ( Toruń ). Widzów 6 342.Cracovia Kraków: Grzegorz Sandomierski - Deleu, Piotr Polczak, Hubert Wołąkiewicz, Tomasz Brzyski - Jakub Wójcicki, Damian Dąbrowski, Marcin Budziński, Sebastian Steblecki (71. Mateusz Cetnarski) - Erik Jendrisek (72. Tomas Vestenicky), Mateusz Szczepaniak (87. Jaroslav Mihalik).Śląsk Wrocław: Mariusz Pawełek - Kamil Dankowski, Piotr Celeban, Adam Kokoszka, Mateusz Lewandowski - Joan Roman (27. Ostoja Stjepanovic), Aleksandar Kovacevic, Ryota Morioka (86. Mario Engels), Sito Riera, Robert Pich - Łukasz Zwoliński (46. Kamil Biliński).