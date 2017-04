Ekstraklasa. Jedni strzelają, drudzy nie grają. Porównanie napastników Lecha i Legii [GRAFIKA]

"Wstaję, piję kawę i myślę o tym, jak fajnie jest być legionistą"

Jeśli porównywać mamy atak Legii i Lecha, to w zasadzie porównywać nie ma czego. Snajperzy z Poznania pod względem statystyk nie mają sobie równych, biją legionistów na głowę. Tylko w lidze Marcin Robak strzelił trzynaście goli, Dawid Kownacki dołożył kolejnych dziewięć.A Legia? Legia wypada słabo. Wręcz bardzo słabo, jeśli spojrzymy na jej zimowy zaciąg. Na Tomáša Necida i Daniela Chimę Chukwu, którzy wciąż czekają na debiutanckie gole w Legii.Ale Legia to nie tylko Chukwu i Necid. Lepiej to wygląda, jak spojrzymy na pomocników. Na Michała Kucharczyka i Miroslava Radovicia, których Jacek Magiera też potrafi wystawiać w ataku.Ostatnio stawia na Kucharczyka, a ten z roli napastnika wywiązuje się bez zarzutu - w tym roku strzelił trzy gole, trafiał do siatki średnio co 99 minut. To jednak i tak nic, jeśli zestawimy go z wyczynami Kownackiego i Robaka. Zresztą spójrzcie sami:Mecz Lech - Legia w niedzielę o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Transmisja w Canal+.***- Nie myślę o Lechu każdego ranka jak piję kawę. Ale to rywal, którego nie lubię chyba najbardziej ze wszystkich - mówi Jakub Rzeźniczak, kapitan Legii Warszawa - Zasłużyłem na więcej szacunku - powiedział Nemanja Nikolić. Była gwiazda Legii ma żal do trenera Jacka Magiery za odsunięcie go od pierwszego składu w meczach Ligi Mistrzów.Nie sprowadzeni zimą Tomas Necid i Daniel Chima Chukwu, a przywrócony do ataku Michał Kucharczyk okazał się sposobem na problemy mistrza Polski po odejściu Nemanji Nikolicia i Aleksandara Prijovicia.Tak dobrze dawno nie było. Jacek Magiera przed meczem Lechem nie ma żadnych problemów kadrowych. Z drużyną na pełnych obrotach trenuje Michał Pazdan, a także Tomáš NecidJuż w niedzielę zatrzymany w dwóch ostatnich meczach Lech zmierzy się z Legią, która zanotowała cztery wygrane z rzędu. Kto okaże się lepszy?