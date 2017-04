Lech - Legia. Jakub Rzeźniczak: Wstaję, piję kawę i myślę o tym, jak fajnie jest być legionistą [ROZMOWA]

Bartłomiej Kubiak: Napastnik Lecha Nicki Bille Nielsen mówi, że rano pije kawę, a później przypomina sobie, że nienawidzi Legii. A ty jak zaczynasz dzień?

Jak myślisz, skąd u niego ta nienawiść do Legii?

Nienawidzisz Lecha?

Mecze z Lechem mają dla ciebie szczególne znaczenie?

Bilety na mecz z Legią w Poznaniu sprzedane zostały w trzy godziny. O czym to świadczy?

Lech to was największy rywal w walce o mistrzostwo?

Michał Probierz, trener Jagiellonii, już kilka tygodni temu pogratulował Lechowi dubletu.

W swojej karierze rozegrałeś 26 meczów przeciwko Lechowi, któryś szczególnie zapadł ci w pamięć?

Z uśmiechem, bo myślę o swoim klubie, o Legii. O tym jak fajnie jest być legionistą.- Nie wiem i nawet nie chcę wiedzieć. Na jego miejscu przestałbym się jednak skupiać na Legii. Nie kojarzę, by ostatnio zbyt często wybiegał na boisko, więc może warto, by w końcu pomyślał właśnie o tym. Ale w sumie mnie to nie obchodzi. Nie mój problem. Nie mi to oceniać.- Nie lubię, chyba najbardziej ze wszystkich drużyn z ekstraklasy. Ale ani się nad tym nie rozwodzę, ani o tym nie myślę każdego ranka jak piję kawę.- Podnoszą adrenalinę, ale chyba już nie aż tak bardzo jak spotkania w pucharach, w Lidze Mistrzów. Co nie znaczy, że nie traktuję ich szczególnie. Otoczka tych meczów zawsze robi swoje. Przy 40 tys. kibiców na stadionie - nawet jeśli zdecydowana większość z nich cię nienawidzi - zawsze gra się lepiej niż przy 5 czy 10 tys.- O tym, że w Poznaniu doceniają naszą klasę. To miłe.- Jagiellonia i Lechia też się będą liczyć. Ale to my mamy największy potencjał. Jeśli go wykorzystamy, jestem spokojny - mistrzostwo zostanie w Warszawie.- Znam trenera Probierza bardzo długo - lubimy się, był nawet na moim ślubie - i wiem, że wszystko, co mówi na ten temat, to słowne gierki. Jest w nich mistrzem. Nie brałbym jego słów na poważnie.- Tak, nawet trzy. Pierwszy to finał Pucharu Polski w Bydgoszczy z sezonu 2010/11, kiedy wygraliśmy po rzutach karnych. Zapamiętałem go nie tyle ze względu na Lecha, ile ze względu na trofeum, które zdobyliśmy po katastrofalnym dla nas sezonie [Legia skończyła sezon na trzecim miejscu w tabeli]. No i oczywiście ze względu na otoczkę. Większość pewnie pamięta, co się działo po meczu. Że na boisko wbiegli kibice i razem świętowaliśmy. Pamiętam, że latałem w samych lycrach.Drugi mecz, to ten z sezonu 2012/13, kiedy wygraliśmy w Poznaniu. Z tego meczu pamiętam też oprawę. Kibice Lecha przygotowali na trybunach napis: "Ona tańczy dla mnie". Chodziło o to, że niby Legia miała zatańczyć, jak Lech jej zagra. Było odwrotnie. Szybko objęliśmy prowadzenie 3:0, wygraliśmy 3:1.Trzeci, to ten ostatni - z jesieni - kiedy wygraliśmy u siebie 2:1 po golu Kaspra Hämäläinena w ostatnich sekundach. To było wyjątkowe zwycięstwo głównie z tego powodu, że po nim narodziła się tradycja wspólnego śpiewania w szatni po wygranych meczach.