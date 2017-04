Siatkówka. Michał Kędzierski wraca do Asseco Resovii Rzeszów

Wiele zmian w Resovii

Michał Kędzierski przez wielu nazywany jest jednym z najzdolniejszych rozgrywających młodego pokolenia, co potwierdza obecność jego nazwiska na liście 62 siatkarzy powołanych do gry w kadrze przez Polski Związek Piłki Siatkowej. 23-letni zawodnik swoją karierę rozwijał w klubie z Rzeszowa, występując w Młodej Lidze. Później został wypożyczony do Cerradu Czarnych Radom (2013-2015), z którego następnie przeszedł do Effectora Kielce . Grał tam tylko sezon i wrócił do zespołu Roberta Prygla. W sezonie 2017/2018 zagra w macierzystej Asseco Resovii Rzeszów , co najprawdopodobniej oznacza, że z klubem pożegnają się albo Fabian Drzyzga, albo Lukas Tichacek.Klub z Rzeszowa zaskakuje szybkim podpisywaniem kontraktów na nowy sezon. Ostatnio władze potwierdziły transfer Jakuba Jarosza na pozycję atakującego oraz przedłużenie umów z trzema siatkarzami - Marcinem Możdżonkiem, Thibault Rossardem oraz kapitanem, Jochenem Schoepsem. W kolejnym sezonie w rzeszowskiej drużynie występować będą ponadto Bartłomiej Lemański i Mateusz Masłowski, których umowy są ważne. Spekuluje się, że klub opuszczą Gavin Schmitt, John Gordon Perrin, Piotr Nowakowski oraz Damian Wojtaszek.