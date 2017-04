Bayern - Borussia. Łukasz Piszczek kontuzjowany. Może ominąć go hit Bundesligi

Weigl, Kagawa & Piszczek very doubtful, Bartra a doubt. Schürrle & Reus out. ???? @BVB could be hugely depleted for #DerKlassiker #FCBBVB https://t.co/NjUWpVbrzq — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 7, 2017

Prawy obrońca BVB doznał kontuzji stawu skokowego, która może wykluczyć go z gry na Allianz Arena - poinformował na twitterze klub z Westfalii. Wątpliwe są również występy Juliana Weigla, Shinjiego Kagawy i Marca Bartry.Piszczek jest w tym sezonie filarem formacji defensywnej Borussii i jego ewentualny brak w sobotnim meczu z pewnością będzie dla drużyny Thomasa Tuchela dużym osłabieniem.W czwartek klub Polaka poinformował o przedłużeniu przez zawodnika kontraktu do czerwca 2019 roku. Piszczek piłkarzem Borussii jest od 2010 roku. W tym sezonie rozegrał 31 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć goli i zaliczył cztery asysty.Problemy zdrowotne przed sobotnim spotkaniem miał także Robert Lewandowski , który nie dokończył czwartkowego treningu Bayernu. Piłkarz uspokoił jednak kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych i poinformował, że jest gotowy do gry przeciwko Borussii.