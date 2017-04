SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU 8-9.04. Lech - Legia, Bayern - Borussia i derby Madrytu

EKSTRAKLASA



15.30 Górnik Łęczna - Wisła Płock



Górnik Łęczna nie składa broni w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Piłkarze z Lubelszczyzny nie przegrali trzech ostatnich spotkań, tracą już tylko punkt do przedostatniej Cracovii. Wisła Płock ma jeszcze szanse na grę w pierwszej ósemce. Ma tyle samo punktów co ósma Korona, traci punkt do Termaliki, a przed podziałem ligi na dwie grupy rozegrane zostaną jeszcze trzy kolejki.



Typ Sport.pl: Górnik



18.00 - Pogoń Szczecin - Arka Gdynia



Mecz drużyn w kryzysie. Pogoń z ostatnich pięciu meczów dwa przegrała a trzy zremisowała. Arka przegrała trzy ostatnie mecze ligowe, w środę przegrała w półfinale Pucharu Polski z pierwszoligowymi Wigrami Suwałki aż 2:4 i awansowała do finału tylko dzięki wygranej w pierwszym spotkaniu 3:0.



Typ Sport.pl: Pogoń



20.30 - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków



Termalica zmieniła trenera, ale nadal nie wygrywa. Zespół nie odniósł zwycięstwa w 2017 roku, przegrał ostatnie trzy ligowe spotkania i faworytem w meczu z piątą w tabeli Wisłą Kraków na pewno nie będzie.



Typ Sport.pl: Wisła



INNE MECZE PIŁKARSKIE



16.00 - Manchster City - Hull City



Porażka i trzy remisy - to dorobek Manchesteru City w czterech ostatnich kolejkach. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę stracił trzecie miejsce na rzecz Liverpoolu. Hull City opuściło już pozycje spadkową, ale drużyna Kamila Grosickiego pewnego miejsca w Premier League na kolejny sezon. Polak wciąż czeka na pierwszego gola w lidze angielskiej.



Typ Sport.pl: Manchester City



16.15 - Ateltico Madryt - Real Madryt



Czy Atletico utrudni Realowi drogę po mistrzostwo? "Królewscy" prowadzą w La Liga z dwoma punktami przewagi nad Barceloną i mają jeden mecz rozegrany mniej. Atletico jest trzecie, do Realu traci aż 10 punktów na osiem kolejek przed końcem i raczej lokalnego rywala nie dogoni, ale może wpłynąć na rywalizację z Barceloną. W pierwszej rundzie Real wygrał u siebie 3:0. Transmisja w Eleven Sports.



Typ Sport.pl: Remis



18.30 - Bayern Monachium - Borussia Dortmund



Bayern potknął się ostatnio w meczu z Hoffenheim, ale nadal ma ogromną przewagę w tabeli Bundesligi. Bawarczycy na siedem kolejek przed końcem mają o 10 punktów więcej od RB Lipsk. W sobotę czeka ich prestiżowe starcie z Borussią, która w lidze gra w kratkę i spadła na czwarte miejsce. Robert Lewandowski goni Pierre'a Emericka Aubameyanga w wyścigu po tytuł króla strzelców. Gabończyk ma jednego gola więcej (25-24). Transmisja w Eurosport 2.



Typ Sport.pl: Bayern



20.45 - Malaga - FC Barcelona



Barcelona nie może tracić punktów, bo w wyścigu po mistrzostwo nie dość, że traci dwa punkty do Realu, to jeszcze ma jeden mecz rozegrany więcej od "Królewskich". W niedzielę Katalończyków czeka teoretycznie łatwe zadanie, bo grają z 15. w tabeli Malagą, która wygrała tylko jeden z czterech ostatnich meczów. Transmisja w Eleven Sports



Typ Sport.pl: Barcelona



POZOSTAŁE WYDARZENIA



18.00 - Orlen Wisła Płock - Vive Tauron Kielce



W ostatniej kolejce fazy zasadniczej ekstraklasy piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce zagrają w sobotę w



Poza tym dzieje się:



od godz. 8.40 Rajd Korsyki - czwarta runda rajdowych mistrzostw świata



od godz. 9 kwalifikacje do GP Chin - transmisja w Eleven



od godz. 11 do godz. 19 - podnoszenie ciężarów: Mistrzostwa Europy w Splicie



od godz. 13.30 gra 32. kolejka Premier League w tym West Ham - Swansea (godz. 16, Łukasz Fabiański) oraz Bournemouth - Chelsea (godz. 18.30, Artur Boruc)



od godz. 14.45 - ONICO AZS Politechnika Warszawska - GKS Katowice. Mecz pożegnalny Pawła Zagumnego



od godz. 15.30 mecze 28. kolejki Bundesligi w tym Schalke - Wolfsburg (Jakub Błaszczykowski)



od godz. 15.30 mecze 31. kolejki Serie A w tym Juventus - Chievo (godz. 20.45)



od godz. 15.30 - wyścig dookoła Kraju Basków - 6. etap



od godz. 17 mecze 32. kolejki Ligue 1 w tym Angers - Monaco (godz. 17, Kamil Glik) i Bordeaux - Metz (godz. 20, Igor Lewczuk).



od godz. 17 mecze 25. kolejki piłkarskiej I ligi



od godz. 17 mecze 27. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki



od godz. 21.00 golf - turniej Masters w Auguście, trzecia runda



EKSTRAKLASA



15.30 - Piast Gliwice - Lechia Gdańsk



Niełatwe zadanie czeka też czwarty zespół ze ścisłej czołówki - Lechię. Gdańszczanie zagrają w Gliwicach z walczącym o utrzymanie Piastem. Wicemistrzowie Polski, od kiedy ich trenerem został Dariusz Wdowczyk, przegrali tylko raz. Piast nie przegrał trzech ostatnich meczów, w poprzedniej kolejce bezbramkowo zremisował z Ruchem w Chorzowie, a Lechia na wyjazdowe zwycięstwo czeka od połowy października.



Typ Sport.pl: Lechia



18.00 - Lech Poznań - Legia Warszawa



Niepokonany w rundzie wiosennej i trzeci w tabeli Lech Poznań kontra zajmująca drugie miejsce broniąca tytułu Legia Warszawa. Polski klasyk spycha w cień wszystkie inne wydarzenia 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zainteresowanie kibiców spotkaniem było tak duże, że 15 tysięcy biletów, które trafiło do otwartej sprzedaży, rozeszło się w ciągu trzech godzin. W sumie na trybunach zasiądzie 40 tys. osób. W tabeli Lecha i Legię dzielą dwa punkty na korzyść warszawian, którzy na wiosnę wygrali wszystkie trzy mecze wyjazdowe i są drużyną najlepiej spisującą się w lidze w roli gości. Lech w 2017 roku meczu jeszcze nie przegrał.



Typ Sport.pl: Remis



INNE MECZE PIŁKARSKIE



15.00 Bologna - AS Roma



Roma wygrała trzy ostatnie spotkania i ma jeszcze matematyczne szanse, by dogonić lidera Serie A Juventus Turyn. Rzymianie tracą tylko sześć puntków na osiem kolejek przed końcem rozgrywek. W niedzielę Wojciech Szczęsny i koledzy zmierzą się z Bologną, która zajmuje dopiero 14. miejsce w lidze.



Typ Sport.pl: Roma



18.00 - Anderlecht - Gent



Rywalizacja o mistrzostwo Belgii wkracza w decydującą fazę. Anderlecht, który prowadzi w tabeli, zagra z trzecim KAA Gent. Łukasz Teodorczyk dobrze czuje się w starciach z niedzielnym rywalem. W dwóch spotkaniach rozegranych w tym sezonie nastrzelał Gent aż trzy bramki, a jego zespół raz wygrał i raz zremisował. Transmisja w Eleven Sports.



Typ Sport.pl: Anderlecht



20.45 Lazio - Napoli



Walka o trzecie miejsce w Serie A. Napoli ma cztery punkty przewagi na osiem kolejek przed końcem, ale to rywale grają lepiej w ostatnich tygodniach. Lazio wygrało cztery z ostatnich pięciu spotkań. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński zagrali w środowym meczu w Pucharze Włoch z Juventusem, ale w ligowych starciach przeważnie siedzą na ławce. Nie wiadomo, czy z Lazio wybiegną od pierwszej minuty. Transmisja w Eleven Sports.



Typ Sport.pl: Napoli



POZOSTAŁE WYDARZENIA



