Zamieszanie wokół transferu Isco. Wszystko przez mały szczegół na jednym zdjęciu

Isco pictured near a packet of Barcelona crisps. Mundo Deportivo think it could be a 'nod' to Barca. It's only April. pic.twitter.com/qylevVbG9N — Sport Witness (@Sport_Witness) April 6, 2017

Que no me voy al barça pesados!! Con la foto queria decir que nos lo vamos a comer con patatas?? #HalaMadrid!! — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 6, 2017

Isco nie pełni roli, o jakiej by marzył w Realu, co tylko podsyca transferowe plotki. W ostatnich tygodniach głośno w hiszpańskiej prasie było o zainteresowaniu pomocnikiem ze strony Barcelony. Sam zawodnik doniesienia te zdementował i wyjaśnił, że są one wyssane z palca. Nie uspokoiło to jednak kibiców, zwłaszcza po publikacji zdjęcia, jakie piłkarz zaprezentował na swoim Instagramie.Na drugim planie widać paczkę czipsów z herbem Barcelony, co fani potraktowali jako sugestię dotyczącą transferu. Piłkarz szybko się zreflektował i zdjęcie usunął. Sam do całego zamieszania podszedł z dystansem. - Nie przechodzę do Barcelony, natręci! Przez zdjęcie chciałem jedynie przekazać, że ich zjemy - napisał na twitterze.Real z Barceloną zagra już 23 kwietnia . El Clasico może okazać się decydujące w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Po 30. kolejce Real jest liderem z dwoma punktami przewagi nad zajmującą 2. lokatę Barceloną - madrytczycy mają jeden mecz rozegrany mniej od Katalończyków.