Christophe Dugarry krytykuje PSG i uderza w Grzegorza Krychowiaka

Czarne chmury zbierają się nad byłym zawodnikiem Sevilli. Olivier Letang, który sprowadził Polaka do Paryża, zapłacił posadą za transfery dokonane latem, w tym m.in. ten Krychowiaka. Ponadto, jak informują francuskie media, piłkarz został wystawiony przez francuski klub na listę transferową, co praktycznie przekreśla jego przyszłość w Parku Książąt.Sprowadzenia polskiego zawodnika nie pochwala również Christophe Dugarry, mistrz świata z 1998 roku i Europy dwa lata później. Na antenie RMC były piłkarz Barcelony i Milanu skrytykował politykę transferową klubu jako argument podając przypadek Krychowiaka. - Jeśli chcesz wygrać Ligę Mistrzów, to kupujesz zawodników na miarę tych rozgrywek, a nie Jese, Krychowiaka, Ben Arfę i Meuniera. Oni nie prezentują takiego poziomu - stwierdził Dugarry.Reprezentant Polski przeszedł do PSG z Sevilli za 26 milionów euro, będąc najdroższym piłkarzem sprowadzonym ubiegłego lata przez paryżan. Niestety nie udało mu się przebić do pierwszego składu mistrzów Francji . Od początku sezonu zagrał w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach, ale tylko sześć z nich w pełnym wymiarze czasowym. Po raz ostatni 90 minut na murawie spędził 14 grudnia 2016 roku w spotkaniu Pucharu Francji przeciwko Lille.Wygląda na to, że stolicę Francji w tym samym czasie co Krychowiak może także opuścić Unai Emery, który optował za kupnem pomocnika. Po kompromitującej porażce z Barceloną 1:6 i odpadnięciu z Ligi Mistrzów dni szkoleniowca są zdaniem "La Gazzetta dello Sport" policzone. Jego miejsce, według dziennika, zajmie Thiago Motta, rywal Krychowiaka z boiska, który po tym sezonie miałbym zakończyć karierę zawodniczą i zasiąść na ławce szkoleniowej paryżan.