Szykuje się kolejna reforma Ekstraklasy. Więcej drużyn i brak podziału punktów

Reformy w drodze

O konieczności przeprowadzenia reform mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes PZPN Zbigniew Boniek, zwolennik rozszerzenia Ekstraklasy o dwa dodatkowe zespoły, a także krytyk formuły ESA 37. - Jesteśmy zaniepokojeni stanem naszej piłki klubowej, której rozwój jest wątpliwy. Produkt jest atrakcyjny wizerunkowo, ale sportowo nie wygląda to za dobrze. Polska liga jest znakomicie opakowana, ale jesteśmy na 20. miejscu w krajowym rankingu UEFA, a np. czeska liga zajmuje 11. lokatę - powiedział Boniek podczas panelu dyskusyjnego.- Po trzech latach doszliśmy do wniosku, że powinniśmy wspólnie zastanowić się, czy jest sens dalej w to brnąć, czyli w podział punktów po rundzie zasadniczej. Pod względem emocji osiągnęliśmy pewien efekt, ale to przerodziło się w niepewność i strach klubów, że jeden mecz może zadecydować o spadku. To nie sprzyja rozwojowi piłki ligowej - podkreśla prezes Związku.Boniek przedstawił również dwie propozycje reorganizacji rozgrywek ligowych. Pierwszym jest pozostanie przy systemie ESA 37, ale bez podziału punktów po rundzie zasadniczej. Drugim projektem jest powiększenie ekstraklasy do 18 zespołów, ale zrezygnowanie z rundy zasadniczej i finałowej.Jak informuje "Przegląd Sportowy", nad problemem pochyliła się również sama Ekstraklasa . Reforma zakładająca rezygnację z podziału punktów została już opracowana przez grupę roboczą złożoną z członków rady nadzorczej ESA poszerzonej o Pogoń, Lechię i Jagiellonię. Wkrótce projekt zostanie przedstawiony na spotkaniu prezesów wszystkich klubów. - Podział punktów nie jest elementem decydującym dla istnienia systemu. Jest wola , żeby odważnie podejść do tej kwestii i ustalić zasady na dłuższy czas. Do spotkania w naszym gronie ustalającego zasady dojdzie wkrótce - powiedział w rozmowie z "PS" szef Rady Nadzorczej Ekstraklasy Maciej Wandzel.Kwestią sporną pozostaje całkowita rezygnacja z podziału sezonu na rundę zasadniczą i finałową. Władze ligowej spółki przekonują, że ESA 37 wprowadziła wiele korzyści, takich jak wyższą frekwencję na stadionach i oglądalność oraz większe wpływy z tytułu praw telewizyjnych. Dlatego też ESA szuka kompromisu, który zadowoli zarówno PZPN, jak i same kluby.