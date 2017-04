NBA. Kevin Durant wraca na końcówkę sezonu zasadniczego

Początkowo, tuż po meczu z Washington Wizards (108:112), w którym gwiazdor doznał poważnej kontuzji kolana, sztab medyczny Warriors informował, że zawodnik będzie musiał pauzować do końca sezonu zasadniczego, czyli 12 kwietnia . Jego udział w pierwszej rundzie play off także nie był oczywisty.28-letni skrzydłowy, MVP rozgrywek w 2014 r., nie zagrał w 19 spotkaniach.- Na szczęście będziemy go mieli w kilku ostatnich meczach sezonu regularnego. Nie obawiam się o jego kondycję, bo był z dobrej formie od samego początku sezonu - powiedział szkoleniowiec Golden State Steve Kerr, dodając że w pierwszym meczu, a może i kolejnych, Durant będzie przebywał przez kilka lub kilkanaście minut na parkiecie.Oprócz spotkania z Pelicans we własnej hali Golden State zagrają jeszcze w sezonie zasadniczym z Utah Jazz i Los Angeles Lakers , także w roli gospodarzy."Wojownicy" już w lutym zapewnili sobie awans do play off, a w środę - rozstawienie z numerem 1 do końca tej fazy. Obecny bilans najlepszej drużyny w obydwu konferencjach to 65 zwycięstw i 14 porażek. Bez Duranta wygrała 15 meczów i doznała czterech porażek.