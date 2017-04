Bayern - Borussia. Ancelotii o Lewandowskim: "Mój napastnik z dawnych lat. Tacy kiedyś bywali. On jest najlepszy na świecie"

Lewandowski jak Inzaghi, ale.

19 dni, sześć meczów, trzy trofea

Wiosna, czas kontuzji

Aubameyang prowadzi, ale Lewandowski w 2017 skuteczniejszy

- Manuel Neuer to jest komputer. Thomas Mueller - najsympatyczniejszy w drużynie. A Lewandowski jest jak napastnik z dawnych lat. Napastnik kompletny. Taki klasyczny, jak kiedyś. Z wielkim zmysłem do zdobywania bramek. Najlepszy środkowy napastnik na świecie w tym momencie. Jeśli strzelasz średnio gola na mecz, to jesteś kandydatem do Złotej Piłki, choć indywidualne wyróżnienia zależą jednak od sukcesów drużyny - tak Carlo Ancelotti opisał swoich liderów z Bayernu w wywiadzie dla "Fox Sports".- Neuer to profesjonalista, bardzo poważnie podchodzi do zawodu, a jednocześnie jest bardzo wesoły. Zna trochę włoski, bo jeździł do Włoch na wakacje. Thomas Mueller lubi żartować i to mu bardzo pomogło, gdy nie był w najwyższej formie - mówi Ancelotti. A Lewandowskiego porównał do Filippo Inzaghiego, którego trenował w Juventusie, a potem w Milanie. - Lewandowski umie jednak o wiele więcej niż tylko wykańczać akcje. W porównaniu z Inzaghim lepiej gra w powietrzu i jest silniejszy fizycznie - mówi Ancelotti.Przed Ancelottim, Lewandowskim i Bayernem teraz decydujące momenty sezonu. W 19 dni rozegrają sześć meczów, o trzy trofea. A wszystko spięte klamrą meczów z Borussią Dortmund : 8 kwietnia z Borussią w lidze, i 26 kwietnia z Borussią w półfinale Pucharu Niemiec. Między tymi meczami będą ćwierćfinały Ligi Mistrzów z Realem: 12 kwietnia w Monachium i 18 kwietnia w Madrycie. I jeszcze dwa mecze w Bundeslidze: z Bayerem Leverkusen i Mainz.Pod rządami Pepa Guardioli, poprzednika Ancelottiego w Bayernie, to zwykle w tym momencie sezonu zaczynały się kłopoty: kontuzje, problemy z przygotowaniem fizycznym. Bayern Ancelottiego zdawał się ostatnio rozpędzać, a nie zwalniać (wyjątkiem ostatni mecz z Hoffenheim, ale Ancelotti oszczędził tam siły wielu piłkarzy z podstawowego składu). Ale akurat problemów z kontuzjami nie uniknął. Z Borussią zapewne nie zagra Neue, któryr leczy uraz stawu skokowego. Nie wiadomo, czy wyleczy się Mueller, który ma kontuzję kostki. Obaj mają wrócić na mecz z Realem. Robert Lewandowski przerwał czwartkowy trening z powodu bólu z mięśnia uda, ale zapewnił, że to nic poważnego.W Bundeslidze Bayern ma na siedem kolejek przed końcem sezonu 10 pkt przewagi nad wiceliderem, RB Lipsk. A Borussia jest czwarta, ze stratą punktu do trzeciego miejsca, dającego prawo gry w Lidze Mistrzów bez eliminacji. Sobotni mecz to też starcie najlepszych snajperów ostatnich sezonów w Bundeslidze: Lewandowskiego i Pierre'a Emericka Aubameyanga. W klasyfikacji strzelców prowadzi Aubameyang, ma 25 goli, o jednego więcej niż Polak. Ale w 2017 skuteczniejszy jest Lewandowski. Dla klubu i kadry zdobył już 17 goli w 16 meczach. Aubameyang: 12 w 13 meczach. Polak nie zdobył bramki a w ostatnim meczu ligowym, Bayern przegrał z Hoffenheim 0:1. Aubameyang trafiał do siatki w siedmiu ostatnich meczach.