ME w ciężarach. Polak z brązowym medalem!

Drugie miejsce wywalczył Rosjanin Artem Okułow - 377 kg. Pielieszenko obronił tytuł wywalczony rok temu w norweskim Forde, gdzie triumfował dźwigając 372 kg w dwuboju.W Splicie Ukrainiec prowadził po rwaniu, w którym uzyskał 175 kg. Drugi był Okułow - 165 kg, a trzeci Białorusin Paweł Chadasewicz - 160 kg.W rwaniu udział w turnieju zakończył dwukrotny wicemistrz świata (2013, 2014), mistrz Europy z 2014 roku z Tel Awiwu Iwan Markow. Uważany za jednego z głównych kandydatów do walki o złoty medal Bułgar spalił trzy podejścia do 168 kg i nie był klasyfikowany w dwuboju.Zwarycz był po rwaniu na piątej pozycji z rezultatem 159 kg, uzyskanym w pierwszym podejściu. W drugim Polak zaliczył 164 kg, ale jury podejmujące w czwartek wiele bardzo kontrowersyjnych decyzji zmieniło werdykt sędziowski i uznało próbę za spaloną. W trzecim zawodnik Budowlanych Opole próbował podejścia do 166 kg, ale sztanga nie znalazła się w górze.W podrzucie dominował Okułow, który mając już zapewniony srebrny medal w dwuboju postanowił powalczyć o drugi krążek, mały, ale złoty w tym boju. Gdy Pielieszenko zakończył rywalizację wynikiem 211 kg, Rosjanin w ostatniej próbie zaatakował sztangę ważącą o jeden kilogram więcej. Podejście było udane.Zwarycz, który w rwaniu miał tylko jedną udaną próbę, w podrzucie wypadł zdecydowanie lepiej. Zaliczył trzy podejścia - do 190, 195 i 199 kg i zdobył w tym boju mały brązowy medal.Brąz Zwarycza to drugi medal biało-czerwonych w Splicie. W poniedziałek Joanna Łochowska (UKS Zielona Góra ) uzyskała w dwuboju 192 kg i zdobyła złoty medal w kat. 53 kg.