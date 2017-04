Zawodniczka Ladies Fight Night Martyna Czech w Bellatorze?

Jak wiemy, w tym tygodniu Bellator ogłosił podpisanie kontraktu z Amandą Bell. Jest to już siódma zawodniczka z pierwszej piętnastki najlepiej notowanych na świecie kobiet w dywizji do 145 Ibs. Warto odnotować, że UFC tymczasem ma zakontraktowane zaledwie trzy panie z tej wiodącej grupy, a od czasu dogadania się z Cris Cyborg organizacja właściwie nie zawraca sobie głowy zdobywaniem nowych nazwisk.Korzysta z tego Bellator i prowadzi szeroko zakrojone "polowania" na wolne agentki w dywizji do 145 Ibs. W rozmowie z Arielem Helwani organizacja potwierdziła, że nie zamierza przestać zdobywać wszystkich gwiazd w tej dywizji, chcąc uczynić ją jak najsilniejszą.Idąc typ tropem wmmarankings.com wytypował trzy kandydatki, które mogłyby zasilić Bellator: Latoy'ę Walker, Brittney Elkin i Martynę Czech.(5-1) jest obecnie numerem 9 w światowym rankingu dywizji piórkowej kobiet. Do ubiegłego roku walczyła dla Invicty, ale zakończyła współpracę z tą organizacją z powodu niezadawalających zarobków.Z kolei(3-3), walcząca obecnie w kategorii do 155 Ibs. jest gotowa do zbicia wagi i dołączenia do zawodniczek w niższej dywizji wagowej. Ta znakomita grapplerka cieszy się ogromną popularnością w rodzimych Stanach Zjednoczonych i może być znakomitym nabytkiem dla Bellatora.I wreszcie nasza(3-0-1). Jak dotąd niepokonana zawodniczka, która swoje dwa ostatnie występy w klatkoringu zakończyła przed czasem, w bardzo dynamiczny mi imponującym stylu. Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie jest hype na polskie zawodniczki w MMA , więc zatrudnienie Martyny byłoby świetnym posunięciem organizacji Scotta Cokera.