James Rodriguez wściekły na Zinedine'a Zidane'a? "Kur.. mać, nigdy nie da mi całego meczu"

Kolumbijczyk, który przychodząc do Realu latem 2014 roku miał być jedną z kluczowych gwiazd drużyny, nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem Zinedine'a Zidane'a. W tym sezonie Rodriguez rozegrał co prawda 25 meczów, ale tylko w pięciu z nich spędził na murawie co najmniej 90 minut, z czego dwa miały miejsce w spotkaniach Pucharu Króla przeciwko trzecioligowemu Cultural Leonesa.W środę, gdy Real wygrał na wyjeździe z Leganes 4:2, James rozpoczął mecz w wyjściowym składzie. Mimo strzelenia gola i zanotowania asysty francuski szkoleniowiec zdjął go z boiska na nieco ponad kwadrans przed ostatnim gwizdkiem. Ani razu w tym sezonie, kiedy reprezentant Kolumbii znajdował się w pierwszej jedenastce na mecz ligowy, nie został na murawie do samego końca. W środę, schodząc wściekły z murawy, miał powiedzieć pod nosem: "Kur.. mać, nigdy nie da mi całego meczu". Tak przynajmniej twierdzi telewizja Cuatro, która wyczytała te słowa z ruchu ust zawodnika. Piłkarz nie podał nawet trenerowi ręki i z posępną miną usiadł na ławce.Po spotkaniu o zachowanie pomocnika dziennikarze pytali szkoleniowca na konferencji prasowej. - Jeszcze z nim nie rozmawiałem. To normalne, że jest wściekły. Każdy piłkarz chce grać 90 minut. To są sytuacje, które się po prostu zdarzają. Nie mam nic do Jamesa, wręcz przeciwnie - powiedział Zidane. - To prawda, nie gra tyle, ile by chciał, ale jest ważny dla drużyny - dodał.Niezadowolony ze swojej sytuacji w Realu Rodriguez latem prawdopodobnie opuści Estadio Santiago Bernabeu. W tym sezonie rozegrał 1388 minut we wszystkich rozgrywkach, tyle samo co 21-letni Marco Asensio i o blisko 300 minut mniej od Isco. W kontekście transferu Kolumbijczyka najczęściej mówi się o Juventusie i Chelsea