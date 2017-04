Dookoła Kraju Basków. Kwiatkowski znów w czołówce, wygrana Roglica

Wyniki 4. etapu, San Sebastian - Bilbao (174,1 km):

Klasyfikacja generalna:

Etap miał niemal identyczny finał jak dzień wcześniej w San Sebastian, gdzie peleton, choć był bardzo blisko, nie potrafił doścignąć samotnie uciekającego Hiszpana Davida de la Cruza (Quick-Step). Tym razem ruszył do przodu Roglic. Były skoczek narciarski zaatakował półtora kilometra przed metą i utrzymał trzy sekundy przewagi nad pierwszymi zawodnikami z podzielonej wskutek kraksy zasadniczej grupy.Podobnie jak w środę, Kwiatkowski włączył się do sprinterskiej walki za plecami zwycięzcy o miejsce na podium, choć nie tak skutecznie jak w San Sebastian, gdzie zajął drugą lokatę. W Bilbao wyprzedzili go jeszcze Australijczyk Michael Matthews i Włoch Giovanni Visconti.Koszulkę lidera zachował De la Cruz. Roglic ma ten sam łączny czas, natomiast trzeci w klasyfikacji Kwiatkowski traci do lidera i Słoweńca trzy sekundy. Trzysekundową stratę ma jeszcze 28 zawodników, w tym zamykający tę grupę Alberto Contador. Hiszpan poturbował się w kraksie i dojechał do mety w podartej koszulce ponad minutę po zwycięzcy, ale zaliczono mu czas pierwszej grupy.W Dookoła Kraju Basków Kwiatkowski startuje po raz trzeci. W 2014 roku zajął w klasyfikacji generalnej drugie miejsce, ustępując tylko Contadorowi, a rok później był ósmy. Tegoroczną edycję miał potraktować ulgowo, ponieważ jego najbliższym celem będą w połowie miesiąca klasyki ardeńskie.Sześcioetapowy, górzysty wyścig na północy Hiszpanii (kat. World Tour) potrwa do 8 kwietnia . Startują m.in. Contador i jego rodak Alejandro Valverde (Movistar), który niedawno we wspaniałym stylu triumfował w Dookoła Katalonii.1. Primoz Roglic (Słowenia/LottoNL) - 4:23.462. Michael Matthews (Australia/Sunweb) 3 s3. Giovanni Visconti (Włochy/Bahrain)4. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky)5. Simon Yates ( Wielka Brytania /Orica)6. Patrick Konrad (Austria/Bora) ten sam czas...114. Michał Gołaś (Polska/Sky) 9.121. David De La Cruz (Hiszpania/Quick-Step) - 16:38.422. Primoz Roglic (Słowenia/LottoNL) ten sam czas3. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 34. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar)5. Patrick Konrad (Austria/Bora)6. Rudy Molard ( Francja /FDJ) ten sam czas...108. Michał Gołaś (Polska/Sky) 24.44