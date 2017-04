Sędzia, który nie zna przepisów! Skandal w Anglii [WIDEO]

Mecz Newcastle - Burton. Sędzia: Keith Stroud i skandal, który obiegł media na cały świecie.Wszystko zaczęło się od rzutu karnego. Do piłki podszedł Matt Richie i pewnym strzałem wyprowadził Newcastle na prowadzenie. Wtedy do akcji wkroczył sędzia. Keith Stroud zauważył, że w przed strzałem w pole karne wbiegli zawodnicy Burton, co jest niedozwolone. Problem w tym, że arbiter nie zdecydował o powtórzeniu rzutu karnego, a podyktował... rzut wolny dla Burton.Kolegium sędziów po meczu wydało specjalne oświadczenie, w którym wskazało, że błąd był ewidentny. - Niestety, arbiter źle zastosował przepisy. Keithowi oraz jego asystentom jest przykro z powodu zaistniałej sytuacji - czytamy.Na szczęście sędziów Newcastle wygrało spotkanie 1:0 i awansowało na pierwsze miejsce w tabeli Championship.