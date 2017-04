Siatkówka. Wielkie zmiany w Asseco Resovii Rzeszów?

W ostatnim czasie Asseco Resovia Rzeszów podpisuje nowe kontrakty i przedłuża umowy. Wiadomo, że w sezonie 2017/2018 do zespołu z Podkarpacia dołączy wielokrotny reprezentant Polski, który ostatni sezon spędził w Katarze, Jakub Jarosz. Umowy prolongowano z Thibault Rossardem oraz Marcinem Mozdżonkiem (na dwa lata). Dodatkowo ważne kontrakty mają Bartłomiej Lemański, Mateusz Masłowski oraz trener Andrzej Kowal.Jak podał "Przegląd Sportowy", zmian może być jednak o wiele więcej. Ponoć przesądzony jest już powrót Michała Kędzierskiego do Rzeszowa, który na wypożyczeniu grał w Kielcach Radomiu . Władze klubu mają ponadto prowadzić intensywne rozmowy z mistrzem Iranu, Łukaszem Żygadło, choć jego transfer wydaje się mniej prawdopodobny. To stawia znak zapytania nad przyszłością mistrza świata Fabian Drzyzgi i Lukasa Tichacka, którzy w tym sezonie prowadzili rozegranie rzeszowian."Przegląd Sportowy" podał, że przesądzone jest opuszczenie Resovii przez Gavina Schmitta (ma mieć propozycje z Japonii i Korei), Frederica Wintersa (sezon spędzony praktycznie w całości na ławce) oraz Amerykanina Thomasa Jaeschke. Prawdopodobnie z zespołem pożegna się również Damian Wojtaszek, który chce przenieść się do Warszawy, a John Gordon Perrin i Piotr Nowakowski rozważają oferty z Lotosu Trefla Gdańsk . Do sztabu szkoleniowego klubu z Podkarpacia dodatkowo ma dołączyć Roberto Serniotti. Więcej szczegółów na stronie "Przeglądu Sportowego".