Polska na historycznym miejscu w rankingu FIFA! Ale jeszcze kilka lat temu nie było tak dobrze

Co wynika z rankingu FIFA?

Ranking FIFA powstał w 1993 roku i Polska zajmowała wtedy 20. miejsce. Jeszcze w maju 1998 roku Polska była 54. na świecie, ale już rok później była na 23. miejscu za kadencji Janusza Wójcika. W kolejnych latach Polska zajmowała miejsca w trzeciej, czwartej dziesiątce, mimo awansu na mistrzostwa świata 2002 oraz 2006."Forma" Polski nieco ustabilizowała się za czasów Leo Beenhakkera, w pewnym momencie Polska była nawet na 16. miejscu. Jednak wszyscy pamiętamy eliminacje MŚ 2010, pod koniec których Holender został zwolniony. Franciszek Smuda miał niezwykle trudne zadanie, bo reprezentacja w ramach przygotowań do Euro 2012 rozgrywała jedynie sparingi, przez co spadła aż do siódmej dziesiątki rankingu.Waldemar Fornalik nie poprawił sytuacji w el. MŚ 2014. Polska pokonała w eliminacjach jedynie dwukrotnie San Marino oraz raz Mołdawię, przez co Adam Nawałka przejmował drużynę z ósmej dziesiątki rankingu! Jednak bardzo dobre eliminacje Euro 2016 i awans do ćwierćfinału na francuskim turnieju przyniosły nam ogromny awans. Ostatnie dobre wyniki w el. MŚ 2018 dały Polakom awans na historyczne, 11. miejsce w rankingu FIFA!Polacy mogli być o jedną pozycję wyżej; stałoby się tak, gdyby Francja nie przegrała z Hiszpanią (0-2). Ale co się odwlecze, to nie uciecze? Następny cel to pierwsza dziesiątka i być może walka o pierwszy koszyk na mistrzostwach świata 2018!Ranking FIFA oprócz tego, że łechcze kibicowską próżność, jest też istotny z punktu widzenia sportowego. Dużego znaczenia nabiera głównie przed mistrzostwami świata.