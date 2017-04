Ekstraklasa. Spowolniony Lech kontra rozpędzająca się Legia. "Zdecydować może błysk jednej z gwiazd"

Skuteczność do poprawy

W pierwszych pięciu meczach ligowych w tym roku Lech zachwycał, a Legia rozczarowywała. Poznaniacy zdobyli komplet punktów, strzelili 14 goli, stracili zaledwie jednego. Mistrzowie Polski rozkręcali się wolno, przed własną publicznością przegrali z Ruchem Chorzów (1:3), tylko zremisowali z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (1:1).Teraz sytuacja się jednak odwróciła. W dwóch ostatnich spotkaniach drużyna Nenada Bjelicy nie strzeliła gola, zdobyła zaledwie dwa punkty. Legioniści zaś wygrali cztery mecze z rzędu, pokonali m.in. Lechię Gdańsk na wyjeździe, przez chwilę byli nawet liderem ligi, co zdarzyło im się po raz pierwszy w tym sezonie. W niedzielę obie drużyny zmierzą się w Poznaniu w hicie 28. kolejki ekstraklasy. Początek starcia Lech - Legia o godz. 18, relacja na żywo na Sport.pl.Początek roku bezdyskusyjnie należał do "Kolejorza". Drużyna Bjelicy po 3:0 rozbiła kolejno Bruk-Bet Termalicę, Piasta Gliwice i Pogoń Szczecin . Później dołożyła do tego wygrane z Lechią (1:0) i Arką Gdynia (4:1). Lech imponował stylem, a przede wszystkim skutecznością zarówno w ataku jak i obronie. Postawa poznaniaków spowodowała, że wielu ekspertów to właśnie w nich upatrywało głównego faworyta w walce o mistrzostwo Polski.W ostatnich dwóch meczach maszyna Bjelicy zdecydowanie jednak zwolniła. "Kolejorz" bezbramkowo remisował z Górnikiem Łęczna i Wisłą Kraków. - Nie robiłbym z tego żadnej tragedii, ani nie dopatrywał się wyraźnego kryzysu zespołu. Sezon jest długi, każdej drużynie przydarzają się krótsze bądź dłuższe spadki formy. Nie da się ukryć, że Lech ma gorszy okres, ale nie spodziewam się, by miało to trwać długo - mówi Sport.pl Maciej Murawski, ekspert stacji NC+, były piłkarz obu klubów.W ostatnich remisach poznaniaków rzeczywiście trudno doszukiwać się oznak dłuższego kryzysu. W meczach z Górnikiem i Wisłą "Kolejorz" miał wyższe posiadanie piłki od średniej z pierwszych pięciu spotkań. Zespół Bjelicy kreował w nich podobną liczbę okazji strzeleckich, zdecydowanie jednak zawodziła go skuteczność. Procent strzałów celnych Lecha spadł z 45 proc. (w pierwszych pięciu meczach) do zaledwie 24 proc. w dwóch poprzednich.Po ostatnich starciach Bjelica nie krytykował swojej drużyny, co więcej publicznie chwalił przeciwników. Drużynę z Łęcznej Chorwat nazwał nawet "najlepszym zespołem, z którym zagrał w ostatnich dwóch miesiącach". Z taką opinią zgadza się Murawski.- Trzeba podkreślić, że zarówno Górnik jak i Wisła zagrały przeciwko Lechowi najlepsze mecze w ostatnim czasie. To właśnie na postawie rywali "Kolejorza" skupiałbym się bardziej, bo poziom gry poznaniaków drastycznie nie spadł. Warto zauważyć, że na początku roku drużyna Bjelicy szybko strzelała gole, a potem kontrolowała przebieg gry kosztem niższego posiadania piłki i mniejszej liczby strzałów. Dwa ostatnie spotkania nie potoczyły się tak dobrze, chociaż zespołowi czasem brakowało też szczęścia - mówi.W lepszych nastrojach do niedzielnego meczu podejdzie Legia. O potknięciach z początku roku już mało kto pamięta, bo drużyna Jacka Magiery z kolejki na kolejkę prezentuje się coraz lepiej. Nie tylko ze względu na wyniki , ale przede wszystkim tempo i jakość gry oraz efektywność na boisku.Co prawda mistrzowie Polski w ostatnich dwóch meczach z Lechią (2:1) i Pogonią (2:0) oddali średnio mniej strzałów, niż w pierwszych pięciu spotkaniach, ale ich celność wzrosła z 33 proc. do 49 proc. Lepiej jest też ze zdobywaniem bramek. W ostatnich 180 minutach warszawiacy strzelili cztery gole, a w pierwszych starciach tego roku na taką samą liczbę trafień musieli pracować przez 306 minut.Powody wzrostu? Przede wszystkim zespół wygląda dużo lepiej fizycznie, gra szybciej i dynamiczniej, co po rywalizacji z Pogonią podkreślał zadowolony Magiera. Problemem nie jest też już obsadzenie pozycji napastnika. Po nieudanym eksperymencie z wypożyczonym Tomasem Necidem, Legię najpierw rozruszał Miroslav Radović, a ostatnio Michał Kucharczyk, który przeciwko Lechii i Pogoni strzelił łącznie trzy gole.- Kluczowe dla warszawiaków jest to, że po odpadnięciu z Ligi Europy, nie grają już co trzy dni. Drużyna ma więcej czasu na odpowiednią regenerację, odpoczynek i solidny trening. Trener Magiera może wszystko spokojnie rozplanować, nie musi organizować zajęć chwilę po meczu - mówi Murawski.To, że udział w LE i gra w krótkim odstępie czasowym była problemem mówili też sami zawodnicy. - Nie chcemy szukać wymówek, ale granie dwóch meczów w trzy-cztery dni zawsze jest trudne. Zwłaszcza na początku roku, po ciężkim obozie przygotowawczym. Na boisku myśleliśmy wolniej, zawsze byliśmy spóźnieni do rywali o pół kroku. To zdecydowało o naszej porażce - stwierdził po meczu z Ruchem Michał Pazdan.Przed niedzielnym pojedynkiem w Poznaniu w minimalnie lepszej sytuacji w tabeli jest Legia, która zajmuje drugie miejsce i trzeciego Lecha wyprzedza raptem o dwa punkty. - Będę bardzo zaskoczony, jeśli będzie to otwarte spotkanie, w którym zobaczymy dużo sytuacji strzeleckich. Po pierwsze żadna z drużyn nie będzie chciała przegrać, po drugie oba zespoły potrafią bardzo skutecznie bronić i zakładać pressing w środkowej strefie boiska - mówi Murawski.I dodaje: - Spodziewam się, że to właśnie w środku rozstrzygnie się ten mecz. Lech rzadko decyduje się na cierpliwe rozgrywanie piłki, swoich szans szuka raczej w szybkim ataku. Nie wydaje mi się, by wiele prób długich akcji podejmowała też Legia. Mistrzowie Polski częściej od poznaniaków rozgrywają piłkę od własnej bramki, ale tu będą mieli świadomość jak dobrze zorganizowany w pressingu i odbiorze jest "Kolejorz". Ryzyko straty niedaleko pola karnego będzie zbyt duże.- Według mnie w Poznaniu zobaczymy dużo walki na małej przestrzeni. Błysk jednego z piłkarzy, którzy w takiej grze czują się najlepiej, może być decydujący. W doskonałej formie jest Darko Jevtić, w każdej chwili zaskoczyć może Radosław Majewski. Z drugiej strony mamy kreatywnego Thibault Moulina, schodzącego do środka Miroslava Radovicia i przerastającego naszą ligę Vadisa Odjidję-Ofoe. Szykujemy się na dobre spotkanie, ale uważam, że to, co najlepsze, zobaczymy za miesiąc w rundzie mistrzowskiej - kończy Murawski.