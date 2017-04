Bundesliga. Łukasz Piszczek przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund

- Jestem zadowolony z tego, że BVB pokłada we mnie takie nadzieje i jestem dumny, że rozegram kolejne dwa sezony w żółto-czarnej koszulce, przed tymi wspaniałymi fanami - powiedział Piszczek.- "Piszczek" to absolutny profesjonalista i idealny wzór dla wielu naszych młodych piłkarzy. Podczas pobytu w BVB znacznie się rozwinął, zarówno pod względem sportowym, jak i biorąc pod uwagę jego osobowość - stwierdził dyrektor sportowy Michael Zorc.Piszczek trafił do Dortmundu w 2010 roku z Herthy. W tym sezonie zagrał w 31 z 39 meczów BVB we wszystkich rozgrywkach. Strzelił pięć goli i zaliczył cztery asysty.