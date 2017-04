Premier League. Antonio Conte chce Andreę Pirlo w Chelsea. Ale nie w roli piłkarza

Obecnie asystentem Conte jest Steve Holland, ale po sezonie zajmie się pracą w reprezentacji Anglii. - Pirlo mówi po angielsku i wiem, że kilka razy w tym sezonie był na Stamford Bridge - twierdzi Wilkins. - Jestem przekonany, że Conte go chce, prowadził go wcześniej w Juventusie.Obaj panowie w latach 2011-2014 wygrali pięć trofeów w "Starej Damie": trzy mistrzostwa Włoch i dwa Superpuchary. W niedawnym wywiadzie Pirlo określił Conte mianem "najlepszego trenera" oraz "geniusza".37-letni Pirlo gra obecnie w New York City FC. Do końca jego kontraktu z zespołem z amerykańskiej MLS pozostał mniej niż rok.