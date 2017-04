Lekkoatletyka. Anita Włodarczyk publikuje oświadczenie po alkoholowym incydencie kadry: nie mamy z tym nic wspólnego

Oświadczenie Chula Vista 06.04.2017 pic.twitter.com/vXilljnLAR — anita wlodarczyk (@AnitaWlodarczyk) 6 kwietnia 2017

Bukowiecki, Lisek i reszta

Wśród wyrzuconych są m.in. Konrad Bukowiecki i Piotr Lisek, złoci medaliści marcowych HME w lekkiej atletyce. Tylko Włodarczyk i jej sztab nie zostali zmuszeni do opuszczenia centrum.Oto treść oświadczenia Włodarczyk (z zachowaniem pisowni):"W związku z informacjami prasowymi na temat zachowania się polskiej reprezentacji w lekkiej atletyce przebywającej na zgrupowaniu zgrupowaniu w Chula Vista Elite Athlete Training Centeroświadczam, iż ja i mój sztab szkoleniowy nie mamy nic wspólnego z incydentem, którego konsekwencją było wydalenie polskiej ekipy z ośrodka.Jako reprezentantka naszego Kraju, staram się zawsze godnie reprezentować Polskę na całym świecie.Proszę również media oraz dziennikarzy aby wszystkie pytania dotyczące zaistniałej sytuacji kierowali do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki a nie do mnie i Trenera, ponieważ chcę w spokojnej i komfortowej atmosferze kontynuować przygotowania do Mistrzostw Świata w LondynieZe sportowym pozdrowieniemAnita Włodarczyk"Poniżej publikujemy też ćwierknięcie Włodarczyk z odręcznie napisanym tekstem:W ekipie, którą wyrzucono z ośrodka byli m.in. Lisek (skok o tyczce), Bukowiecki (pchnięcie kulą, rzut dyskiem), Kamila Lićwinko (skok wzwyż), Joanna Fiodorow (rzut młotem), Sylwester Bednarek (skok wzwyż), Andrzej Regin (pchnięcie kulą) i Wojciech Nowicki (rzut młotem).