Premier League. Chelsea wygrywa w hicie, kolejna asysta Grosickiego

Zwycięstwo prowadzącej w tabeli Chelsea zapewnił Belg Eden Hazard, który pierwszy raz wpisał się na listę strzelców w 10. minucie. W 35. nie wykorzystał wprawdzie rzutu karnego, ale pokonał bramkarza gości po dobitce. Jego trafienia przedzielił gol Argentyńczyka Sergio Aguero w 26. minucie."The Citizens", jeśli marzyli jeszcze o tytule mistrzowskim, musieli z Chelsea wygrać. To im się nie udało. Pozostali na czwartym miejscu z 58 punktami i do lidera tracą już 14.Drugi w tabeli jest Tottenham, który zgromadził 65 pkt. W środę "Koguty" przegrywały wprawdzie w Swansea 0:1 do 88. minuty, ale dzięki świetnej końcówce zgarnęły komplet punktów. W ciągu dziewięciu minut gole zdobyli kolejno Dele Alli (88.), Koreańczyk Heung-Min Son (90+1.) i Duńczyk Christian Eriksen (90+4.). Dla drużyny Fabiańskiego trafił w 11. minucie Wayne Routledge.Zespół Swansea City znalazł się w strefie spadkowej. Ma 28 pkt i traci dwa do Hull City, które z kolei pokonało przed własną publicznością Middlesbrough 4:2. Przy jednej z bramek asystę zaliczył Grosicki. W poprzedniej kolejce ta sztuka udała mu się dwukrotnie, a "Tygrysy" wygrały z West Ham United 2:1. W środę Polak grał do 88. minuty.Punkty stracił trzeci w tabeli Liverpool, do tego musiał odrabiać straty do Bournemouth przed własną publicznością. Na gola Benika Afobe odpowiedzieli Brazylijczyk Philippe Coutinho i Belg Divock Origi, ale w końcówce do wyrównania doprowadził Joshua King. Bournemouth w pierwszym spotkaniu sensacyjnie pokonało "The Reds" 4:3, mimo że przegrywało 1:3.Liverpool ma 60 punktów i jest trzeci, ale ma rozegrany o jeden mecz więcej od Chelsea, Tottenhamu i Manchesteru City. Piąty po 29 spotkaniach jest Arsenal - 54 pkt. Londyńczycy wygrali w środę u siebie w derbach z West Ham United 3:0.We wtorek 20. mecz bez porażki zanotował Manchester United , który zremisował u siebie z Evertonem 1:1. Remis uratował w doliczonym czasie drugiej połowy Szwed Zlatan Ibrahimovic, który wykorzystał rzut karny. "Czerwone Diabły" są na szóstym miejscu z identycznym dorobkiem punktowym jak Arsenal.Mistrz kraju Leicester City wygrał po raz piąty z rzędu w ekstraklasie. "Lisy" pokonały u siebie zamykający tabelę Sunderland 2:0. Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski ponownie nie znaleźli się w kadrze meczowej.W pozostałych wtorkowych meczach zespół Burnley wygrał ze Stoke City 1:0, a Watford pokonał West Bromwich Albion 2:0.