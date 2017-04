Real Madryt wygrał z Leganes i wrócił na pozycję lidera

W starciu z Leganes Zinedine Zidane oszczędzał kluczowych piłkarzy przed sobotnimi derbami Madrytu. Na mecz z broniącym się przed spadkiem zespołem Francuz nie powołał Cristiano Ronaldo , Garetha Bale i Toniego Krossa. Szansę otrzymali zmiennicy i szansy tej nie zmarnowali.Królewscy zaczęli spotkanie znakomicie. Między 15. a 23. minutą strzelili trzy bramki - na listę strzelców wpisali się James Rodriguez i dwukrotnie Alvaro Morata - i wydawało się, że zamknęli mecz nim ten na dobre się zaczął. Goście za bardzo się jednak rozluźnili. W ciągu 180 sekund do bramki Navasa trafili Gabriel oraz Luciano, a do przerwy Real schodził z prowadzeniem 3:2.Po zmianie stron emocje w meczu zabił Martin Mantovani, który ręką skierował piłkę do własnej bramki. Od tego momentu tempo spotkania siadło, a Real spokojnie dowiózł korzystny rezultat do ostatniego gwizdka.Dzięki wygranej drużyna Zinedine'a Zidane'a wróciła na 1. miejsce w tabeli, które straciła dwie godziny wcześniej po tym, jak Barcelona pokonała na Camp Nou Sevillę 3:0. Po 30. kolejce Real ma przewagę dwóch punktów nad Katalończykami i jeden rozegrany mecz mniej - po ostatniej serii gier madrytczycy rozegrają zaległe wyjazdowe spotkanie z Celtą Vigo.W najbliższą sobotę Real podejmie w derbach Madrytu Atletico, a w środku tygodnia, w środę, zmierzy się w Monachium z Bayernem w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów.