Adam Waczyński z Unicają wygrywają EuroPuchar. W nagrodę Euroliga!

Koszykarze z Malagi od początku fazy pucharowej mieli pod górkę. Zawsze byli drużyną rozstawioną niż rywale i musieli wyrywać zwycięstwa na parkiecie drużyn przeciwnych. Wszystkie rywalizacje rozstrzygali w decydującym spotkaniu. Najpierw w ćwierćfinale w Monachium pokonali Bayern, potem w półfinale w Krasnodarze rozprawili się z Lokomotiwem Kubań, wreszcie w finale wyrwali wygraną w Walencji, gdzie w tym sezonie wygrać nie byli w stanie. Valencia wydawała się dla drużyny Waczyńskiego rywalem najgorszym z możliwych. W czterech wcześniejszych starciach zawsze była górą, finałową rozgrywkę w EuroPucharze też zaczęła od zwycięstwa, ale koszykarze z Malagi pokazali hart ducha, wygrali u siebie i doprowadzili do decydującego trzeciego meczu.W środowy wieczór znów było podobnie. To Valencia przeważała, przed czwartą kwartą miała nawet 11 punktów zaliczki, ale goście znów pokazali charakter. Wyrwali wręcz rywalom tą wygraną, zwyciężając w czwartej kwarcie aż 20:4.Decydującą akcję Unicaja wybroniła na 17 sekund przed końcem. Koszykarze z Malagi mieli trzy punkty przewagi, ale piłka była po stronie rywali. Świetnie na pozycję został wyprowadzony Rafa Martinez, ale jeszcze lepiej w obronie zagrał Nemanja Nedović, który zablokował rzut, a po chwili jeszcze wymusił faul rywala. Ostatecznie po drobnej przepychance w końcówce i serii rzutów wolnych Unicaja zwyciężyła 63:58. W nagrodę zyska prawo gry w Eurolidze.Adam Waczyński zaczął mecz w wyjściowej piątce, trafił jeden z trzech rzutów z dystansu i miał sześć zbiórek w obronie. Zdobył swoje pierwsze trofeum w europejskich pucharach.Najskuteczniejszym graczem Unicajy był Alberto Diaz, którzy rzucił 12 punktów, 10 punktów dorzucił Jamar Smith, a po 9 Jeff Brooks i Daniel Diez. Najwięcej punktów dla ekipy z Walencji zdobył Bojan Dubljević - 16.Dla Unicajy to drugi trium w europejskich rozgrywkach. W 2001 roku gracze z Malagi wygrali Puchar Koracza.