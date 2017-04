Puchar Włoch. Milik i Zieliński w pierwszym składzie, ale bez gola. Napoli odpadło

To trzecie w ostatnim czasie spotkanie tych zespo堯w, bowiem w sobot Napoli podejmowa這 Juventus w ligowych rozgrywkach (1:1). Gwizdami przywitany zosta Gonzalo Higuain, kt鏎y latem odszed z Napoli do Juventusu i po raz pierwszy zagra w Neapolu przeciwko swojemu by貫mu klubowi.29-letni Argenty鎍zyk w 鈔od strzeli dwie bramki, ale nie okazywa po nich rado軼i. Po raz pierwszy trafi do bramki gospodarzy w 32. minucie, kiedy to wykorzysta podanie Stefano Sturaro i precyzyjnym strza貫m umie軼i pi趾 w siatce. W 53. minucie r闚nie precyzyjnym uderzeniem przy s逝pku doprowadzi do wyr闚nania Marek Hamsik.Niespe軟a sze嗆 minut p騧niej drug bramk dla go軼i strzeli Higuain. Jednak po trzech minutach ponownie by remis. Tym razem Dries Mertens wykorzysta fatalny kiks bramkarza go軼i Neto i skierowa pi趾 do pustej bramki. To by pierwszy kontakt z pi趾 Mertensa, kt鏎y chwil wcze郾iej zmieni Milika.W 67. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie za spraw Lorenzo Insigne. Podopieczni Maurizio Sarriego do awansu potrzebowali jeszcze dw鏂h bramek, ale wynik ju si nie zmieni.Zieli雟ki przebywa na boisku do 82. minuty. W pierwszej po這wie b造sn掖 kilkoma dobrymi podania, ale jego koledzy ich nie wykorzystali. Z kolei Milik poza efektownym zagraniem pi皻 w pierwszej cz窷ci spotkania, praktycznie by niewidoczny.Broni帷y trofeum Juventus w finale zmierzy si z Lazio, kt鏎e dzie wcze郾iej na sto貫cznym Stadionie Olimpijskim w rewan穎wym meczu drugiego p馧fina逝 przegra這 z Rom 2:3. W pierwszym spotkaniu Lazio wygra這 jednak na tym samym obiekcie 2:0. Fina odb璠zie si 2 czerwca